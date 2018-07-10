  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
ADVSenin tatilin, senin değerlerin
eposta yazdır zoom+ zoom-

Hadım etmek ne demek hadım etmek anlamı ne-nasıl hadım olunur?

Hadım etmek ne demek hadım etmek anlamı ne-nasıl hadım olunur?

Çocuk tacizlerini hadım etmek Türkiye'nin gündeminde. Hadım etmek Osmanlı döneminde uygulanıyordu. Günümüzde ise kimyasal hadım yapılıyor. Peki hadım ne demektir ve kimyasal hadım nasıl yapılıyor. Hadım etmek ile kimyasal hadım arasında önemli bir fark var. Birinde cinsel organ tamamen kesiliyor.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 10-07-2018 17:04 - Güncelleme: 10-07-2018 17:04

Çocuk tecavüzleri ve istismarları büyük tepki çekince kimyasal hadım gündemin ilk sırasına çıktı. Hükümet hadım dahil yasal önlemleri uygulamak için harekete geçti. Cumhurbaşkanı başka olmak üzere yetkili isimlerdenson dakika açıklamalar arka arkaya gelince kimyasal hadım nedir soruları gündeme oturdu. 

Kimyasal hadım yönteminde diğer hadım şekillerinde olduğu gibi penis ve testisler kesilmiyor. Kimyasal hadım yönteminde çeşitli kimyasallar kullanılarak yapılan hadım etme işleminde mahkumlara belirli aralıklarla ilaç veriliyor. Haplar ve iğneler sayesinde cinsel saldırı suçunda bulunan suçlunun testosteron hormonu azaltılıyor ve cinsel isteği ortadan kaldırılıyor.

Kimyasal hadım yapan ülkeler hangileri : Kimyasal hadım; Birleşik Krallık, Polonya, Moldova, Estonya, Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Avustralya, Hindistan, İsrail, Rusya, Güney Kore gibi ülkelerde yakın zamanlarda çeşitli cinsel saldırı vakalarında kullanıldı.

Hadım etmek ne demek: Hadım kelime manası olarak erkeklik bezleri burulmuş, iğdiş edilmiş erkek anlamına geliyor.

Kimyasal hadım ile diğer hadımın farkı nedir: Kimyasal hadım yönteminde diğer hadım şekillerinde olduğu gibi penis ve testisler kesilmiyor. Bunun yerine ilaç verilerek testestoran seviyesi düşürülüyor. Gerçek hadımda ise penis ve testisler kesiliyor ve bu işlem geri dönüşsüz oluyor.

Son Bakanlar Kurulu toplantısında çocuk istismarına yönelik bir komisyon kurulmasına karar verilmişti. Bugün ise son dakika gelişmesini Bakan Gül duyurdu. Bakan, çocukları cinsel yönden istismar eden suçlular için kimyasal hadım cezasının gündemde olduğunu açıkladı.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ise bugünkü yaptığı açıklamada komisyonda hadım dahil her şeyin görüşüleceğini ifade etti. 

Osmanlı'da Hadım nasıl yapılıyordu: Osmanlı döneminde tecavüz suçluları penis ve testisleri kesilerek hadım edilirdi. Bu hadım etme şekli hayli kanlı oluyordu. Murat Bardakçı'nın aktardığına göre hadım şöyle yapılıyordu;
- Göbeğin altı ve baldırlar, aşırı kanamayı önlemek için bandajlarla sarılırdı. Hadım edilecek kişi sırtüstü yatırılır, operasyon bölgesi enfeksiyon riskini azaltmak için acı biber karıştırılmış su ile üç kez yıkanırdı. Ameliyat bölgesi iyice temizlendikten sonra, orağa benzeyen küçük bir bıçak vasıtasıyla testisler ve penis, mümkün olduğu kadar dibinden kesilirdi.
- Penisin kökündeki kanala gümüş bir iğne yahut metal bir çubuk sokulur ve idrar akışı geçici bir süre için durdurulurdu. Yara, iltihabı ve kanı emmesi için soğuk su içine yatırılmış kâğıtlarla kapatılır ve üzeri sarılırdı.

- Sargı tamamlanınca, hadım hemen yürütülür ve daha sonra yatırılırdı. Hasta hem tuvalet ihtiyacını gideremeyeceği, hem de yarası nedeniyle büyük acılar çektiğinden, üç gün boyunca su içmesine izin verilmezdi.
- Ameliyatın üçüncü gününde sargılar açılır, gümüş iğne yahut metal çubuk çıkarılır ve hasta, idrarının aniden bir şelâle gibi akmasından büyük rahatlık duyardı. Hadım idrarını yapabildiyse, tehlikeyi atlatmış olurdu ama eğer yapamazsa idrar kanalları enfeksiyon kapmış ve şişmiş demekti. Birkaç gün sonra, büyük acılar içerisinde ölümün gelmesi artık kaçınılmazdı.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Hadım etmek ne demek hadım etmek anlamı ne-nasıl hadım olunur? haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro