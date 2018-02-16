Hadid kardeşlerin babasına tecavüz suçlaması

Süper model kız kardeşler Gigi Hadid ve Bella Hadid’in babası olan milyarder iş insanı Mohamed Hadid hakkında tecavüz suçlamasında bulunuldu.

Hadid kardeşlerin babasına tecavüz suçlaması

Süper model kız kardeşler Gigi Hadid ve Bella Hadid’in babası olan milyarder iş insanı Mohamed Hadid hakkında tecavüz suçlamasında bulunuldu. Moda dünyasının gündemden düşmeyen kız kardeşleri Gigi Hadid (22) ve Bella Hadid (22)’in Filistin kökenli babası Mohamed Hadid hakkında tecavüz suçlamasında bulunuldu. 23 yaşındaki Miranda Vee isimli bir model 69 yaşındaki milyarder iş insanının kendisine geçen yılın mart ayında tecavüz ettiğini iddia ederek dava açtı.

18
Hadid kardeşlerin babasına tecavüz suçlaması

Vee, ayrıca Mohamed Hadid’in genç kadınları kendisine çekmek için kızlarının adını kullandığını söyledi. Page Six adlı internet sitesine konuşan Vee, Mohamed Hadid ile önceleri Instagram aracılığıyla yazışmaya başladığını, daha sonra Los Angeles’ta bulunan bir apartmanda buluştuklarını belirterek, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

28
Hadid kardeşlerin babasına tecavüz suçlaması

“ Bella ve Gigi Hadid’in babasıyla buluşmaya gideceğim için kendimi güvende hissetmiştim. Böyle bir babanın çok saygılı olacağını düşündüm. Oraya vardığımda Hadid’ iki kadeh şampanya hazırlamıştı. Bir süre sonra içkinin etkisiyle kendimi kaybettim. Ona daha önce ‘Hayır’ demiş olmama rağmen aynı yatak odasında uyandım.”

38
Hadid kardeşlerin babasına tecavüz suçlaması

Guess’in ortaklarından Paul Marciano hakkında da cinsel taciz suçlamasında bulunan Vee’nin avukatı Lisa Bloom iki adam hakkında da soruşturma açıldığını bildirdi. Diğer taraftan Mohamed Hadid ve Paul Marciona danışmanları aracılığıyla taciz ve tecavüz iddialarını yalanladı.

48
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat