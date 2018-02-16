Hadid kardeşlerin babasına tecavüz suçlaması

Süper model kız kardeşler Gigi Hadid ve Bella Hadid’in babası olan milyarder iş insanı Mohamed Hadid hakkında tecavüz suçlamasında bulunuldu.

Süper model kız kardeşler Gigi Hadid ve Bella Hadid’in babası olan milyarder iş insanı Mohamed Hadid hakkında tecavüz suçlamasında bulunuldu. Moda dünyasının gündemden düşmeyen kız kardeşleri Gigi Hadid (22) ve Bella Hadid (22)’in Filistin kökenli babası Mohamed Hadid hakkında tecavüz suçlamasında bulunuldu. 23 yaşındaki Miranda Vee isimli bir model 69 yaşındaki milyarder iş insanının kendisine geçen yılın mart ayında tecavüz ettiğini iddia ederek dava açtı.

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Vee, ayrıca Mohamed Hadid’in genç kadınları kendisine çekmek için kızlarının adını kullandığını söyledi. Page Six adlı internet sitesine konuşan Vee, Mohamed Hadid ile önceleri Instagram aracılığıyla yazışmaya başladığını, daha sonra Los Angeles’ta bulunan bir apartmanda buluştuklarını belirterek, sözlerini şu şekilde sürdürdü: Twitter

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“ Bella ve Gigi Hadid’in babasıyla buluşmaya gideceğim için kendimi güvende hissetmiştim. Böyle bir babanın çok saygılı olacağını düşündüm. Oraya vardığımda Hadid’ iki kadeh şampanya hazırlamıştı. Bir süre sonra içkinin etkisiyle kendimi kaybettim. Ona daha önce ‘Hayır’ demiş olmama rağmen aynı yatak odasında uyandım.” Twitter

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