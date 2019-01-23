Hadi Özışık'ın acı günü babası Tahir Özışık son yolculuğuna uğurlanıyor

İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık'ın babası emekli imam Seyyid Tahir Özışık için son görev bugün gerçekleşiyor. Seyyid Tahir Özışık'ın cenazesi bugün Ataşehir Mimar Sinan Camisi'nde kılınacak öğle namazına müteakip Ümraniye Kocatepe Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Bir süredir prostat kanseri tedavisi gören emekli imam Seyyid Tahir Özışık, Marmara Üniversitesi Hastanesi'nde dün sabaha karşı vefat etmişti.

6'sı erkek biri kız olmak üzere 7 çocuk babası olan Özışık, medrese eğitimli İslam ilimlerinde ileri, çevresinde son derece sevilen sayılan bir isimdi.

TAZİYE EVİ: Özışık ailesini yalnız bırakmak istemeyenler, taziyeleri Ataşehir Yenisahra'da bulunan evlerinde gerçekleştiriyorlar.

Hadi Özışık, babası için İnternethaber'deki köşe yazısında, kendisini bu zor günde arayıp yalnız bırakmayanlara teşekkür ederek, "Siz sağolun, dostlar sağolsun, aradınız, yalnız bırakmadınız. Dualarınız çığ gibi... Tam da babamın istediği gibi. Allah hepinizden razı olsun." dedi.