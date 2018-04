Hadi gözünüz aydın olsun!

Hepimizin gözü aydın olsun, erken seçime gidiyoruz. Erken bir vakitte olmasını bekliyorduk lakin bu kadar erkenini beklemiyorduk.



Biz Ağustos için bile erken derken, Haziran'da yapılacak olması hepimizi şaşırttı.



Pek çok açıdan iyi de oldu aslında...



Türkiye'nin yüzde yüzünü temsil eden partilerin tamamı nice zamandır erken seçim talebinde bulunuyordu.



Başta Kemal Kılıçdaroğlu alınan karardan mutluluk duymalı...



Her kürsüye çıkışında, "Bunlar gidecek, biz yüzde 60-70 oy alacağız" diyordu. Bu kararla birlikte daha hızlı bir şekilde iktidara gelecek demektir! Üstelik, nice zamandır adı sır gibi saklanan CHP adayıyla da tanışmış olacağız.



Ekonomik kriz var diyenler de alınan karardan mutluluk duymalı...



Onların deyimiyle ekonomi dibe vurmuştu ve milletin açlıktan nefesi kokuyordu. E, o nefesi kokan vatandaşlar da kendisini, açlığa, yoksulluğa mahkûm eden iktidarı daha erken vakitte göndermek için bir şans yakaladı di mi?



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener mesela...



"Ben Cumhurbaşkanı olacağım" diyerek kesin ve net konuşuyordu. Cumhurbaşkanlığı makamı kendisine altın tepside sunuluyor işte. 100 bin imzayı topladığı an Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne çıkması garanti olacak.



Hem birileri MHP'nin baraj altında kalacağını, kapısına kilit vurulacağını söylemiyor muydu? O günleri görmek için fazla beklemelerine gerek kalmadı, fena mı?



HDP için de gayet iyi oldu di mi?



Türkiye Cumhuriyeti'nin El Bab, Cerablus ve Afirin'de Kürtleri katlettiğini söyleyip duruyorlardı. "Kürtler bu katliamların hesabını soracak. hele bir seçim olsun, siz o zaman görürsünüz neler olacağını" diye yanıp tutuşuyorlardı.



Bir an önce hesap sormak isteyen Kürtler'in eline de tarihi bir fırsat geçecek işte...



Hele hele bu durum kilit parti olan Saadet için inanılmaz bir şans.



Cumhurbaşkanı'na, "Biz sizinle ittifak yaparız ama tek şartla. Ülke yönetimini tamamen bize bırakacaksınız" diyorlardı. Artık o yetkiyi Cumhurbaşkanı'ndan değil, bizzat halkın kendisinden isteyecekler.



Biz de böylece ne kadar kilit bir parti olduklarını öğrenmiş olacağız.



Yani özetle...



Allah'ın her günü, "Yüreğiniz yetiyorsa seçime gidelim" diyen tüm partilere gün doğru. Artık cazgırlık yapmalarına gerek yok.



Anketlere, şunlara bunlara da gerek yok.



En büyük katılımla gerçekleşecek ve sonuçları yüzde yüz doğru olan anketi bu kez milletin kendisi yapacak.



Hem..



OHAL'in Türkiye'yi yaşanmaz hale getirdiğini, masum insanların KHK marifetiyle haksız yere ihraç edildiği söyleniyordu.



Varsın son KHK'yı millet çıkarsın. Suçlu olan her kim ise bu kez millet ihraç etsin.



Ama bir anlaşma yapalım.



Seçim günü kimse yalan yere "Oylarımız çalındı" demeyecek. Kimse milletin kararına saygısızlık etmeyecek. Oy veren insanlara, "Koyun, makarnacı, kömürcü" denilmeyecek.



Kısacası kimse oyun bozanlık yapmayacak.



Tamam mı?



Anlaştık mı?

