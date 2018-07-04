Haczedilen çocukların feryatları yürek dağladı!

KASTAMONU’nun Hanönü ilçesinde boşanan çiftin çocuklarının velayeti babalarına verildi. Temmuz ayında annelerinin görüşmesine izin verdiği çocuklar gitmek istemeyince baba göndermedi. Anne ise şikayetçi olunca çocuklara haciz geldi. Minik çocukların haciz memuru ile polislerin arasında gözyaşı dökmeleri yürekleri dağladı.

Hanönü ilçesi Vakıfgeymene Mahallesinde oturan Kemal Erkan, 8 yıl önce Taşköprü ilçesinden evlilik yaptı. Bu evlilikten Aybüke (7) ve Ali (6) isimli iki çocukları olan çift daha sonra anlaşmazlıklar sebebiyle boşanmaya karar verdi. Mahkeme çocukların velayetini baba Kemal Erkan’a verirken, annenin her ayın 1. ve 3. haftaları Cumartesi ile Pazar günü çocuklarını görmesi, her yıl Temmuz ayı boyunca bir ay annelerinde kalmasına kararı verildi. Fakat çocuklar gitmek istemeyince babaları Temmuz ayında göndermedi.  Babanın bu kararının ardından çocukları ile görüşmek isteyen anne de şikayetçi olunca, babanın evine polis ve haciz memurları geldi. Gitmek istemeyen çocukların feryatları ise yürekleri dağladı.

BABA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU: Gitmek istemediklerini sürekli belirten çocukların yanı sıra baba Kemal Erkan'da gözyaşlarına boğuldu. O anlar ise amatör bir kamera tarafından görüntülendi.

"ÇOCUKLARIN PSİKOLOJİLERİ BOZULUYOR": Temmuz ayı boyunca annesinde kalacak olan çocukları, annelerinin almak için bile gelmediğini anlatan Kemal Erkan, "Çocukları almak için polislerle birlikte bilirkişi, icra memuru ve polisler evimize geldi. Çocuklar ayrılmak istemiyorlar. Fakat ortada mahkeme kararı var. Çocukların psikolojileri bozuluyor. Bu nasıl adalet, bu nasıl annelik, hiç olmaz sa anneleri de gelseydi de birlikte gitselerdi" dedi.

  • Güncel 04 Temmuz 2018 13:43
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BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • ebeveyn 04 Temmuz 2018 14:17 göstereceksin o zaman annesine neyin mücadelesi bu .....

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