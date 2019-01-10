Hacker'lar 11 Eylül'ün gizli belgelerini yayınladı

Hacker grubu The Dark Overlord, 11 Eylül saldırıları ile bağlantılı olan 7 bin 500 kadar belgeyi internet ortamında paylaştı.

Hacker'lar 11 Eylül'ün gizli belgelerini yayınladı

2 milyon dolar değerinde Bitcoin ödemesi almadıkları taktirde 11 Eylül belgelerini 5 parça halinde yayınlamakla tehdit eden ve 650 civarı belgeyi geçtiğimiz günlerde yayınlayan hacker grubu The Dark Overlord, 11 Eylül saldırıları ile ilgili 7 bin 500 kadar belgeyi daha yayınladı.

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Hacker'lar 11 Eylül'ün gizli belgelerini yayınladı

ABD hükümeti, sigorta şirketleri, avukatlık bürolarından elde edildiği iddia edilen ve internette yayınlanan söz konusu belgelerde, dönemin hükümetinin 11 Eylül olayları ile bağlantısı olduğunu gösteren herhangi bir delil yer almıyor.

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Hacker'lar 11 Eylül'ün gizli belgelerini yayınladı

Belgelere göre, sigorta şirketleri saldırıda kullanılan uçakların sahibi olan hava yolu şirketini, uçak üreticilerini, ABD Federal Havacılık Kurulu ve teröristleri suçlama yoluna gidiyor.

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Hacker'lar 11 Eylül'ün gizli belgelerini yayınladı

Aynı belgelere göre, şirketler, saldırıda kullanılan Boeing 757 ve 767 tipi uçakları uygun elektronik aktarıcı ile donatmadığı için Boeing şirketini suçlama üzerinde yoğun mesai harcadı.

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