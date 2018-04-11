Hacı Sabancı Zeynep Nazlı Kayı aşkında ortalığı karıştıracak iddia!

Bu iddia sosyeteyi karıştıracak…

Hacı Sabancı'nın Eylül 2017'de gönlünü kaptırdığı sosyetik güzel Zeynep Nazlı Kayı'nın Sabancı Ailesi'yle münasebeti Uçankuş'un iddiasına göre daha önceye dayanıyor.

Hacı Sabancı ile 7 aydır birlikte olan Zeynep Nazlı Kayı, iddiaya göre öncesinde Sabancı'nın kuzeni Fethi Kamışlı ile birlikteydi.





Hacı Sabancı-Fethi Kamışlı-Hakan Sabancı





AİLE BÜYÜKLERİ TEPKİLİ

Emine Sabancı'nın oğlu Fethi Kamışlı ile büyük aşk yaşadığı öğrenilen Zeynep Nazlı Kayı'nın genç iş adamıyla evlenmesi beklenirken ilişki son buldu.

Aylar sonra Hacı Sabancı'nın sosyetik güzelle aşk yaşamaya başlaması Sabancı Ailesi'nin büyüklerini kızdırdı.

Eleştirilere kulak tıkayıp Zeynep Nazlı Kayı ile birlikte olan Hacı Sabancı, ilişkisini sosyal medyada duyurunca iddiaya göre kuzeni Fethi Kamışlı ile arası bozuldu.





