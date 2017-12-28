Hacettepe Üniversitesi'ne FETÖ operasyonu!

ANKARA'da bulunan Hacettepe Üniversitesi çalışanlarına yönelik bylock operasyonu düzenleniyor. Akademisyenlerin de aralarında bulunduğu 23 kişilik gözaltı listesi var. 4'ü halen çalışmakta olan, diğerleri ihraç edilen 23 kişi hakkında gözaltı işlemlerine başlandığı ifade edildi.

28 Aralık günü yurdun diğer illerinde FETÖ operasyonları yapılmaya devam ediyor. İşte o operasyonlar;

KONYA'DA ASKERELERE FETÖ GÖZALTISI: Konya’da FETÖ operasyonunda, Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) görevli ve ihraç edilmiş askerden 18’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 8 kişi yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, TSK içerisinde yapılanan bir kısım FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu askeri personel ve bu personele mahrem imamlık yaptıkları anlaşılan şahıslara yönelik başlatılan soruşturmalar çerçevesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri itirafçıların beyanları ile askeri personelin kimlik tespiti ve deşifre çalışmaları tamamlanarak 34 ilde 70 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. 13 Aralık’ta gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla yakalanan 53 şüpheliden, 27'si alınan ifadeleri sırasında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü hakkında bildiklerini detaylı olarak anlatıp etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 18 şüpheli çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince yapılan sorgulamaları sonrası tutuklanarak Konya Kapalı cezaevine gönderildi. Tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edilen 8 şüpheli ise yurt dışı çıkış yasağı konarak adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.