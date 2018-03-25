Hacamat hangi günlerde yapılır? Hacamat nerelere nasıl yapılır?

Hacamat nedir? : Hacamat tedavi amacıyla vücudun belirli yerlerinden kan küçük kesiklerle kan alınmasıdır. Hacamat kelimesinin sözlük anlamı 'emmektir'. Hacamat yapan kişiye, “Hacim” veya “Haccâm”, kan alma işinde kullanılan alete ise “Mihcem” ya da “Mihceme” denir.

Hacamat yöntemi geleneksel yollarla yapıldığı gibi günümüzde alternatif tıp merkezlerinde de uygulanmaktadır. Geleneksel hacamatta ayın belirli günlerinde hacamat yapılırken, hacamattan önce uyulması gereken kurallar vardır. Hacamatın en faydalı olduğu günlerde geleneksel hacamatı tercih edenler için dikkate alınmaladır. İşte hacamatın 'geleneksel' haliyle ilgili bilinmesi gerekenler;

Hacamat vücudun nerelerine yapılır? : Hacamat 5 yerden yapılır. 1) Başın ortasından, 2) Boyundan, 3) İki omuz arasından, 4) Kalçadan, 5) Ayaktan

Hacamat yaptırmadan önce ne yapılmalı? : 48 saat boyunca hayvansal gıdalar yememesi gerekir. Hacamat öncesi aç olunmaladır. Hacamat yaptırılacağı günden bir gün önce cinsel ilişki yaşanmamalıdır. Hacamat olan kimse o gün fazla su içmemelidir. Hacamat öncesi ve hacamat günü acılı, tuzlu ve ekşi yemek yemelidir.

Hacamat hangi mevsimde yapılmalı? : Hacamat havalar ısınmaya başladığı zaman yapılır. Hacamatın en iyi sonuç verdiği vakitler sıcakların bastırdığı zaman yani ilkbaharın sonu yazın başlangıcıdır. Geleneksel hacamat yapan uzmanlar bu vakti, kirazların çıktığı zaman Mayıs-Haziran ayları olarak göstermektedir. Hadis-i Şerif'te “Sıcak şiddetlendiği zaman hacamat ile yardım isteyin” denilmektedir.

Hacamat ayın hangi günlerinde yapılmalıdır? : Geleneksel olarak hacamat Hicri ayın günlerine göre yapılır. Her ayda hacamat olunabilecek 4 gün vardır. Bu günler geçti mi diğer ay beklenmelidir. Hacamat gökteki ayın (HİCRİ) 17-19-21'inci günlerinde yapılır. Hacamat için en faydalı gün 17. gündür. Ayın 15'inden 21'ine kadar (Hicri ve tek günlerde) günlerde hacamat yaptırmak faydalıdır.



Hacamat hangi tarihlerde yapılmaz : Hacamat ayın ilk günlerinden 14'üne kadar (dolunay vakitlerinde ayın büyüme dönemlerinde) faydalı değildir. Ayın 22'sinden 30'una kadar ay küçük ve bedenler zayıf olduğundan çıkan kan az olacağından da hacamatın faydası az olur.

Hacamat haftanın hangi günlerinde yapılmalı? : Hacamat için eskiler gün de belirlemiştir. Buna göre hacamat pazartesi günü yapılmalıdır. Eğer Pazartesi günü mümkün olmazsa, pazar, salı ve perşembe günleri de hacamat yapılabilir. (Salı günü ayın, hicri 17'nci gününe gelirse hacamat için çok uygundur.)

Hacamat hangi günlerde yapılmamalı? : Hacamat çarşamba, cuma ve cumartesi günleri yapılmamalıdır. Bu bilgiler "Cuma, Cumartesi, Pazar günleri hacamat olmaktan kaçının" hadisine dayandırılmıştır.

Hacamat için Şüpheli günler : Haftanın üç günü ise hacamat için hem yasaklanmış, hem teşvik edilmiştir. Bunlar; pazar, salı ve perşembe günleridir. Eğer Pazartesi (Pazartesi en faydalı gündür) hacamat olmak mümkün olmaz ise bu günlerde olunabilir. Bir hadiste "Salı günü kan günüdür. O günde bir saat vardır, kan durmaz" denilmiştir. (Ebu Davud, Tıbb 5, 3862)

Hacamat günün hangi saatinde yapılmalı? : Hacamatın günü olduğu gibi en faydalı olduğu vakitleri de var. Hacamat için en faydalı zaman güneş doğduktan 1 saat geçtikten sonraki 2 saattir. Bu 2 saatten sonrada öğlen kerahet vaktine kadarda da hacamat yapılabilir. Bu vakitleri yakalamak mümkün olmazsa öğlen ikindi arası hacamat yapılmalıdır.

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