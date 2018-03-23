Hacamat hangi günler yapılır faydaları! Hacamat öncesi cinsel ilişki...

Hacamat yöntemi geleneksel yollarla yapıldığı gibi günümüzde alternatif tıp merkezlerinde de uygulanmaktadır. Geleneksel hacamatta ayın belirli günlerinde hacamat yapılırken, hacamattan önce uyulması gereken kurallar vardır. Mesela hacamattan önceki gün cinsel ilişkiye girilmesi istenmez, hacamat vaktinde aç olunması tercih edilir. Hacamatın en faydalı olduğu günler ile en faydalı olduğu saatler vardır. Geleneksel hacamat yapanlar bu kurallara uygun olarak hacamatı yaparken tıp merkezlerinde bunlar pek gündeme gelmez. Biz sizlere geleneksell hacamattaki özel günleri, en faydalı olduğu saatleri, hacamatın nereye nasıl yapılması gerektiğini hangi hastalıklara iyi geldiği aktaracağız. İşte hacamat hakkında bilmeniz gerekenler;
Hacamat nedir? : Hacamat tedavi amacıyla vücudun belirli yerlerinden kan küçük kesiklerle kan alınmasıdır. Hacamat kelimesinin sözlük anlamı 'emmektir'. Hacamat yapan kişiye, “Hacim” veya “Haccâm”, kan alma işinde kullanılan alete ise “Mihcem” ya da “Mihceme” denir.
Hacamat vücudun nerelerine yapılır? : Hacamat 5 yerden yapılır. 1) Başın ortasından, 2) Boyundan, 3) İki omuz arasından, 4) Kalçadan, 5) Ayaktan
Hacamat yaptırmadan önce ne yapılmalı? : 48 saat boyunca hayvansal gıdalar yememesi gerekir. Hacamat öncesi aç olunmaladır. Hacamat yaptırılacağı günden bir gün önce cinsel ilişki yaşanmamalıdır. Hacamat olan kimse o gün fazla su içmemelidir. Hacamat öncesi ve hacamat günü acılı, tuzlu ve ekşi yemek yemelidir.
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