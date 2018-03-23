Hacamat hangi günler yapılır faydaları! Hacamat öncesi cinsel ilişki...

Hacamat yöntemi geleneksel yollarla yapıldığı gibi günümüzde alternatif tıp merkezlerinde de uygulanmaktadır. Geleneksel hacamatta ayın belirli günlerinde hacamat yapılırken, hacamattan önce uyulması gereken kurallar vardır. Mesela hacamattan önceki gün cinsel ilişkiye girilmesi istenmez, hacamat vaktinde aç olunması tercih edilir. Hacamatın en faydalı olduğu günler ile en faydalı olduğu saatler vardır. Geleneksel hacamat yapanlar bu kurallara uygun olarak hacamatı yaparken tıp merkezlerinde bunlar pek gündeme gelmez. Biz sizlere geleneksell hacamattaki özel günleri, en faydalı olduğu saatleri, hacamatın nereye nasıl yapılması gerektiğini hangi hastalıklara iyi geldiği aktaracağız. İşte hacamat hakkında bilmeniz gerekenler;