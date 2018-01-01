Hac kura sonucu 2018 çekilişi diyanet sorgulama

Ankara'da yarın büyük gün binlerce hacı adayı yarın saat 11.00'de Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu’nu dolduracak ve heyecanlı bekleyiş başlayacak. 1 Şubat Perşembe günü hac kura çekilişi yapılacağını duyuran Diyanet İşleri Başkanlığı canlı yayında hac kura sonuçlarını açıklayacak. Kutsal topraklara gitmeye hak kazanacak binlerce isim o an orada açıklanacak. Peki 2018 hac kura sonuçları nasıl sorgulanacak? diyanet.gov.tr adresine giren adaylar T.C numarası ve güvenlik kodunu girerek sonuçları online olarak öğrenebilecek.

2018 hac fiyatları hakkında ise henüz resmi bir açıklama yok. Diyanet İşleri Başkanlığının önümüzdeki günlerde 2018 hac fiyatlarını açıklaması bekleniyor.

2018 yılı hac fiyatları nasıl, 2018 hac otel fiyatları, çift kişilik, 3 kişilik, 4 kişilik hac oda fiyatları kişi başı nasıl? 2017 yılında oda tercihli konaklamada, 2 kişilik odada kişi başı ücreti 15 bin 500 TL, 3 kişilik odada kişi başı ücreti 14 bin TL idi. 2018 hac fiyatlarını diyanet henüz yayınlamadı.

HAC KURA ÇEKİLİŞİ TRT DİYANET CANLI YAYINLAYACAK: Hac Kurası 2018 Özel Programı 1 Şubat Perşembe saat 11.00'de canlı yayınla TRT Diyanet ekranlarında....

Kutsal topraklara yolculuk ederek hac vazifesini yerine getirmek isteyen binlerce Müslüman bu sene de heyecanlı bir bekleyiş içinde. Dini vazifelerini yerine getirip hacı olmak amacıyla yaptıkları başvurunun kurasını heyecanla bekleyen hacı adayları, Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan yapılacak açıklamayı bekliyordu. Beklenen açıklama Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. 2018 Hac Kuraları 1 Şubat 2018 Perşembe günü saat 11.00’da çekilecek ve ismi çıkan hacı adayları dini vazifelerini yapmaya hak kazanacak. Hacı adayları kurada isimlerinin çıkmasını ve hac görevlerini yerine getirmeyi bekliyor.

2018 HAC FİYATLARI NE KADAR?:Hac ücretleri, ulaşım, konaklama, Arafat’ta klimalı çadır gibi hizmetlerin Suudi Arabistan Devleti’ne ödenen ücretler, sağlık, yemek, rehberlik, görevli personel giderleri, hacı adaylarına verilen malzemeler, kurban ve sair kalemler dikkate alınarak Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu tarafından belirlenmekte olduğu belirtildi.

2018 yılı hac ücretleri Suudi Arabistan para birimi Riyal olarak alınacaktır. Kurası çıkanların kesin kayıtları 09 Şubat 2018 tarihine kadar il müftülüğünde yapılacak. 2017 yılında oda tercihli konaklamada, 2 kişilik odada kişi başı ücreti 15 bin 500 TL, 3 kişilik odada kişi başı ücreti 14 bin TL, 4 kişilik odada kişi başı ücreti 12 bin 250 TL olarak belirlenmişti. Otel tercihli konaklamalarda ise bu ücretler, 22 bin 750-24 bin 500 TL ile 27 bin 500-39 bin 750 TL olarak duyurulmuştu.

HAC KURASINA KİMLER KATILABİLECEK, KURA NASIL ÇEKİLECEK: Hac vazifesi için ilk defa başvuran adaylar ve daha önce başvurup ismi kurada çıkmayan adayların tamamı 2018 hac kuralarında yer alacak. Hac kurası halka açık bir şekilde ve bilgisayar ortamında yapılacak. Kuranın ilk kısmı canlı olarak yayınlanacak, hacı adayları canlı yayında isimlerini ekranlardan takip edebilecek. Daha önceki senelerde başvurup isimleri çıkmayan hacı adaylarının mağduriyetini gidermek adına uygulanan katsayılı kura sistemi bu yılda kurada yer alacak. Daha önceki senelerde bir veya birden fazla kez başvurup ismi kurada çıkmayan hacı adaylarının isimleri, ilk kez başvuran adaylara oranla daha fazla kurada çıkacak.

KATSAYILI KURA SİSTEMİ NEDİR: Katsayılı kura sistemi, hac başvurusu yapan ancak kurada ismi çıkmayan hacı adaylarının mağduriyetini gidermek adına kullanılan bir sistemdir. Hacı adaylarının isimleri başvurdukları her yıl için belirli bir oranda katlanarak kura listesine girer. Böylece ilk kez başvuran hacı adaylarına oranla isimleri k

Örneğin Katsayılı kura sistemi ile 5 yıldır başvuru yapanların 25 kez, 4 yıldır kayıt yaptıranların 16, 3 yıldır kayıt yaptıranların 9, 2 yıldır kayıt yaptıranların 4 ve bu yıl ilk kez kayıt yaptıranların ise 1 kez ismi çıkmakta, böylece yeni kayıt yaptıranların heyecanı da her yıl devam etmektedir.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2017 yılında Suudi yetkililerle imzaladığı protokolle birlikte ülkemizden kutsal topraklara gidecek kişi sayısı 80 bine çıkarılmıştı.