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Hac kura sonuçları Diyanet sorgulama ekranı-2018

Hac kura sonuçları Diyanet sorgulama ekranı-2018

2018 hac kura sonuçları ne zaman Diyanet sayfasında online yayınlayacak. 1 Şubat Perşembe günü saat 11.'de canlı olarak yapılacak olan hac kura sonuçları online olarak bilgisayardan çekilecek. Hac kurası çıkanların kesin kayıtları 29 Ocak 2018-09 Şubat 2018 tarihleri arasında il müftülüğünde yapılacak.

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Eklenme Tarihi: 26-01-2018 12:30 - Güncelleme: 26-01-2018 09:10

Hac kura sonuçları Diyanet sayfasında canlı olarak duyurulacak. Binlerce hacı adayı için heyecanlı bekleyiş başladı. Hac kura çekilişleri ne zaman, hac kura sonucu sorgu ekranı ne zaman aktif olacak? 2018 yılında kutsal topraklara gitmek isteyen binerce hacı adayının beklediği haber bugün geldi. Hac kura çekiliş sonuçları 1 Şubat Perşembe günü saat 11.00'de yapılacak. 

HAC KURA SONUÇLARI 2018 NE ZAMAN: Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bu yılın hac kurası 1 Şubat Perşembe günü saat 11.00'de Diyanet İşleri Başkanlığında, bilgisayar ortamında, basına ve kamuoyuna açık olarak yapılacak.

Vatandaşlar, kura sonuçlarına Diyanet İşleri Başkanlığının "http://hac.diyanet.gov.tr" adresinden ulaşabilecek.

2018 HAC FİYATLARI NE KADAR?:Hac ücretleri, ulaşım, konaklama, Arafat’ta klimalı çadır gibi hizmetlerin Suudi Arabistan Devleti’ne ödenen ücretler, sağlık, yemek, rehberlik, görevli personel giderleri, hacı adaylarına verilen malzemeler, kurban ve sair kalemler dikkate alınarak Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu tarafından belirlenmekte olduğu belirtildi.

2018 yılı hac ücretleri Suudi Arabistan para birimi Riyal olarak alınacaktır. 2018 yılı hac kuraları 25 Ocak 2018 Perşembe günü saat 11.00’de çekilecektir. Kurası çıkanların kesin kayıtları 29 Ocak 2018-09 Şubat 2018 tarihleri arasında il müftülüğünde yapılacaktır" şeklinde konuştu.

HAC KURALARI NASIL ÇEKİLİYOR?: Diyanet İşleri Başkanlığımızca, kuraya tabi tutulacak hacı adaylarının önemli bir bölümünün önceki yıllardan beri bekleyen ve bu yıl tekrar kayıt yenileten, bir kısmının da ilk kez ön kayıt yaptırmış olanlardan teşekkül etmesi sebebiyle, önceki yıllardan bekleyenlerin mağduriyetlerini belli oranda giderebilmek ve kendilerine daha fazla imkan sağlamak maksadıyla, kur’a çekiminde; kayıt yapılan yıllara göre kat sayı uygulanması ve kuranın; hacı adaylarının peş peşe girdiği kura sayısının kendisiyle çarpımı sonucu elde edilecek rakama göre çekilmesi benimsenmiştir.

HAC KAYITLARINDA KAT SAYI KURA SİSTEMİ NEDİR?: Örneğin Katsayılı kura sistemi ile 5 yıldır başvuru yapanların 25 kez, 4 yıldır kayıt yaptıranların 16, 3 yıldır kayıt yaptıranların 9, 2 yıldır kayıt yaptıranların 4 ve bu yıl ilk kez kayıt yaptıranların ise 1 kez ismi çıkmakta, böylece yeni kayıt yaptıranların heyecanı da her yıl devam etmektedir.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2017 yılında Suudi yetkililerle imzaladığı protokolle birlikte ülkemizden kutsal topraklara gidecek kişi sayısı 80 bine çıkarılmıştı.

2017 yılında oda tercihli konaklamada, 2 kişilik odada kişi başı ücreti 15 bin 500 TL, 3 kişilik odada kişi başı ücreti 14 bin TL, 4 kişilik odada kişi başı ücreti 12 bin 250 TL olarak belirlenmişti.

Otel tercihli konaklamalarda ise bu ücretler, 22 bin 750-24 bin 500 TL ile 27 bin 500-39 bin 750 TL olarak duyurulmuştu.

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