Hac kura ön kayıt ne zaman başvuru parası ne kadar?

2018 hac ön kayıt ücreti ne kadar, hac ön kayıt parası hangi bankaya yatırılacak soruları hacı adaylarının merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı resmi sitesi diyanet.gov.tr hac ön kayıt ücretleri-fiyat listesini yayınladı. Buna göre ilk kez hacca gidecek adaylar 20 lira hac ön kayıt parası ödeyecek. Hac ön kayıt paraları ise Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş., Halkbank, Kuveyt Türk, Türkiye Finans, VakıfBank, Vakıf Katılım, Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım'a para yatıracak.

2018HAC KAYIT PARASI NE KADAR- HANGİ BANKAYA YATIRILACAK? Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünden edindiği bilgiye göre, 2018 yılı hac organizasyonu kapsamında, ilk defa kayıt yaptıracaklar, 21-29 Aralık tarihlerinde ilgili bankalara 20 lira ön kayıt ücreti yatıracak. Hac kayıt 2018 yaptıracak olanlar Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş., Halkbank, Kuveyt Türk, Türkiye Finans, VakıfBank, Vakıf Katılım, Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım'a para yatıracak.

2018 HAC KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI

HAC KURALARI ÇEKİLİŞİ HANGİ KURALLARA GÖRE ÇEKİLİYOR: Diyanet İşleri Başkanlığımızca, kuraya tabi tutulacak hacı adaylarının önemli bir bölümünün önceki yıllardan beri bekleyen ve bu yıl tekrar kayıt yenileten, bir kısmının da ilk kez ön kayıt yaptırmış olanlardan teşekkül etmesi sebebiyle, önceki yıllardan bekleyenlerin mağduriyetlerini belli oranda giderebilmek ve kendilerine daha fazla imkan sağlamak maksadıyla, kur’a çekiminde; kayıt yapılan yıllara göre kat sayı uygulanması ve kuranın; hacı adaylarının peş peşe girdiği kura sayısının kendisiyle çarpımı sonucu elde edilecek rakama göre çekilmesi benimsenmiştir. Örneğin Katsayılı kura sistemi ile 5 yıldır başvuru yapanların 25 kez, 4 yıldır kayıt yaptıranların 16, 3 yıldır kayıt yaptıranların 9, 2 yıldır kayıt yaptıranların 4 ve bu yıl ilk kez kayıt yaptıranların ise 1 kez ismi çıkmakta, böylece yeni kayıt yaptıranların heyecanı da her yıl devam etmektedir.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILAN ÖNEMLİ DUYURU: 1- 2018 yılında hacca gitmek üzere “İlk Defa Kayıt” yaptıracakların ilgili bankalara (21-29 Aralık 2017 tarihleri arasında) 20 TL. önkayıt ücreti yatırmış olması gerekmektedir.

2- 2017 yılında kuraya girip hacca gidemeyenlerin Kayıtları Başkanlık tarafından Otomatik yenilenmiştir.

3- Kayıtları Başkanlıkça yenilenenler; Hac Konaklama türü, Kayıtlı olduğu İl ve ilçesini, İletişim bilgileri ile Kur'a birliktelik işlemlerinde değişiklik yapmak istedikleri taktirde bu işlemlerini 21-29 Aralık 2017 tarihleri arasında Müftülüklerden yaptıracaklardır.

4- Kur'a çekiminden sonra kesin kayıt yapmaya hak kazanan vatandaşlarımızın, “Kesin Kayıt Yaptırabilir” belgeleri cep telefonlarına gelecek olan SMS şifresi ile alabileceklerinden, özellikle cep telefonu bilgilerinin güncellenmesi gerekmektedir.

5- 2018 yılı Hac Ön Kayıt ve Kayıt Yenileme ile ilgili detaylı bilgiye http://hac.diyanet.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

2017-2018 UMRE ÜCRETLERİ: Hac ve Umre Komisyonu 01/12/2017 tarihinden itibaren umre yolcularına verilecek hizmetler karşılığı alınacak ücretin Suudi Arabistan Riyali (SAR) olarak tahsil edilmesine karar vermiştir.

Bu itibarla;

1- 2017-2018 yılı umre turları için belirlenen ve broşürlerde Türk Lirası olarak yer alan ücret miktarı aynı olmak kaydı ile 01/12/2017 tarihinden itibaren Suudi Arabistan Riyali olarak tahsil edilecektir.

Örnek: 20 Günlük Yürüme Mesafeli 10. Tur İki Kişilik Oda Ücreti: 5.455.- Türk Lirası iken 5.455.- Suudi Arabistan Riyali olarak tahsil edilecektir.

2- Umre yolcularının ellerinde bulundurdukları Türk Lirası ilgili bankalar tarafından Suudi Arabistan Riyaline çevrilerek tahsilat yapacaktır.

3- Umreye gitmek üzere kayıt yaptırıp çeşitli sebeplerden dolayı umreye gitmekten vazgeçenlerden vize ücreti olarak 185,00.-, malzeme alanlardan malzeme bedeli 70,00.- Suudi Arabistan Riyali kesinti yapılacaktır.

4- Umreye gitmek üzere kayıt yaptırıp Türk Lirası olarak ücretini yatırıp her hangi bir sebeple umreye gitmekten vazgeçenlerin ücret iadesi Başkanlığımızca yapılacaktır.

5- Tur ve oda değişiklikleri ile ilgili işlemler (ücret iadesi ve ücret yatırma) müftülüklerimiz tarafından mahallinde yapılacaktır.

6- Konu ile ilgili olarak umre ücretlerinin yatırılacağı bankalara talimat verilmiştir.

7- Türk Lirasından, Suudi Arabistan Riyaline geçiş ile ilgili kamuoyu ve ilçe müftülüklerimizin bilgilendirmesi, il müftülüklerimiz tarafından yapılacaktır.