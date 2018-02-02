Hac fiyatları 2018 otel ve oda tercihli yeni fiyat listesi

2018 hac ücretleri ne kadar oldu, 2018 hac otel tercihli ve oda tercihli konaklama ücretleri ne kadar oldu? 2018 hac fiyatarına bakıldığında tek kişilik, çift kişilik ve 3 kişilik oda fiyatları 20.680 SAR'dan başlıyor. Eğer otelde konaklamayı düşünüyorsanız kişi başı konaklama ücreti bu otellerde 2 kişilik odada 44.900 SAR, 3 kişilik oda ise 41.000 SAR'dır

2018 HAC FİYATLARI OTEL VE ODA FİYATLARI: Oda Tercihli konaklamalarda; 2 Kişilik Oda: 20.680 SAR, 3 Kişilik Oda: 17.695 SAR, 4 Kişilik Oda: 15.480 SAR, 00-02 Yaş arası Bebek (0-24 Ay): 2.975 SAR, 03-06 Yaş arası Çocuk (25-72 Ay): 10 bin SAR

Otel Tercihli konaklamalarda; OTEL 1/A

Mekke-i Mükerreme’de Fairmont oteli, Medine-i Münevvere’de Oberoi oteli. Kişi başı konaklama ücreti bu otellerde 2 kişilik odada 44.900 SAR, 3 kişilik odada ise 41.000 SAR'dır

OTEL 1/B: Mekke-i Mükerreme’de Hayat Regency oteli, Medine-i Münevvere’de Hilton oteli Kişi başı konaklama ücreti bu otellerde 2 kişilik odada 39.500 SAR, 3 kişilik odada ise 36.000 SAR'dır

OTEL 1/C: Mekke-i Mükerreme’de Swiss Makam oteli, Medine-i Münevvere’de Rove'l-Medine oteli Kişi başı konaklama ücreti bu otellerde 2 kişilik odada 32.250 SAR, 3 kişilik odada ise 30.000 SAR'dır

OTEL 1/D: Mekke-i Mükerreme’de Sheraton oteli, Marriott oteli, Medine-i Münevvere’de Rove'l-Medine vb. Oteller Kişi başı konaklama ücreti bu otellerde 2 kişilik odada 29.500 SAR, 3 kişilik odada ise 27.500 SAR'dır

HAC YEDEK KONTENJAN LİSTESİ: Kesin kayıtlar 5 Şubat'ta başlayacak Kurada 'Kesin Kayıt Hakkı' elde edenler, 05-16 Şubat 2018 tarihleri arasında “Kesin Kayıt Yaptırabilir" belgesini internet ortamından veya müftülüklerden alarak kayıtlarını oda tercihli ve otel teercihli konamyaptırabilecekler.

Belirlenen süre içerisinde kesin kayıt yaptırmayanların yerine, hac konaklama türlerine göre kura sırası gözetilerek 22 Şubat - 02 Mart 2018 tarihleri arasında dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıtlar alınacak.

HAC 2018 GİDİŞ DÖNÜŞ TARİHLERİ NE ZAMAN: Hac ibadeti için Kutsal topraklara gidişler 17 Temmuz 2018'de başlayacak, 15 Ağustos 2018'de ise tamamlanacak.Dönüşler ise 25 Ağustos 2018 de başlayıp 20 Eylül 2018 tarihinde sona erecek.

HAC KURA SONUCU YEDEK VE ASİL TASNİFİ: Kura, hacı adaylarının kayıt yaptırdıkları iller bazında “Oda Tercihli"veya “Otel Tercihli" hac konaklama türlerinde sıralamaya konulmaları şeklinde çekilecek. Kura sonuçlarında asil ve yedek tasnifi yapılmayacağı gibi Diyanet ve acente ayırımı da yapılmayacak.

80 BİN KİŞİ HACCA GİDEBİLECEK: Kura sonucunda 80 bin kişi kutsal topraklara gitmeye hak kazanacak. Kamuoyuna açık yapılacak kuranın sonuçlarına, http://hackurasonuc2018.diyanet.gov.tr/hackurasonuc/kurasorgu2018.aspx adresinden ulaşılabilecek.

2018 yılında hacca gitmek için 316 bin 857 kişi ilk defa kayıt yaptırdı. Daha önce hac kaydı olup, Başkanlık tarafından kayıtları yenilenen 1 milyon 804 bin 110 kişi ile birlikte kuraya toplam 2 milyon 120 bin 967 kişi katılacak.

Ayrıca, Diyanet İşleri Başkanlığı, hacı adaylarının yolculuk öncesi manen ve ruhen hazırlanması için eğitim ve seminerler düzenleyecek.