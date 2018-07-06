Habertürk'te neler oluyor? Kimler gönderildi? Kimler hangi göreve atandı?

CİNER Medya Grubu'nda sarsıntı sürüyor. Habertürk gazetesinin basılı yayınına son vermesinin ardından birçok deneyimli gazetecinin işine son verildi. Gazetenin bazı yöneticileri Ciner Medya'da başka pozisyonlara atanırken, Habertürk TV'de de taşlar yerinden oynadı. İşte Ciner Medya Grubu'nda son yaşananlar...

300'DEN FAZLA GAZETECİ İŞSİZ KALACAK... Habertürk gazetesinin kapatılmasıyla birlikte Ciner Medya bünyesinde yeni yapılanmaya gidiliyor. Bu süreçte 300'den fazla gazetecinin işten çıkarılacağı konuşuluyor. İşten çıkarmalar gazetenin deneyimli isimleriyle başladı.

İŞTEN ÇIKARILAN İSİMLER KİMLER... Ümran Avcı, Müslim Sarıyar, Murat Ataş, Dündar Kale, Hayati Arıgan, Veli Sarıboğa, Sinan Bilgenoğlu, Akıncan Adaban, Mehmet Kayahan, Soner Özcan, İrem Koca, Arif Taşkın ve Gökhan Artan işten çıkarılan gazetecilerden sadece birkaçı...

YAZIİŞLERİ EDİTÖRLERİ GÖNDERİLDİ... Gazetenin Yazı İşleri servisinde görev yapan tüm editörlerle de yolların ayrıldığı belirtildi. Magazin servisinden ise Mehmet Çalışkan ve Bülent İpek dışındaki çalışanların görevine son verildiği de iddia ediliyor.

İKİ YAZARLA YOLLAR AYRILDI... Gazete Habertürk, TV yazarı Mustafa Doğan ile tiyatro yazarı ve editör Ece Saruhan'la da yollarının Habertürk ile ayrıldığı ileri sürülüyor. Ayrıca Türkiye'nin en tecrübeli eğitim muhabirlerinden Pervin Kaplan da tenkisat sonucu Habertürk'le yollarını ayırdı.

HABERTÜR'ÜN YAYIN YÖNETMENİ BELLİ OLDU... Ciner Medya'da gazete katındaki hareketlilik televizyon katına da sıçradı. Habertürk Genel Müdürü Veyis Ateş, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamayla görevini bıraktığını duyurmuştu. Ciner Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ da yaptığı yazılı açıklamada, Ateş'e teşekkür ederek üst düzey iki atama yapıldığını duyurdu. Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği'ne Habertürk Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Selçuk Tepeli getirilirken, Habertürk TV Genel Yayın Yönetmen Yardımcılığı görevini ise Kürşad Oğuz yapacak.

İNTERNETİN BAŞINA YAVUZ BARLAS... Habertürk gazetesinin dijital olarak yayın hayatına devam edeceği açıklanmıştı. Bu kapsamda Habertürk'ün internet sitesinin Genel Yayın Yönetmenliği koltuğuna Yavuz Barlas oturdu. Habertürk'ün internet sitesi bir süredir yayın yönetmeni olmadan yoluna devam ediyordu.

ANKARA'DA DA TAŞLAR YERİNDEN OYNADI... Ciner Medya'daki yeniden yapılanma kapsamında Habertürk TV Ankara Temsilciliğine, Habertürk Gazetesi Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir atandı. Aydemir aynı zamanda Habertürk'ün internet sitesinin de Ankara Temsilcisi olacak.

ALİCAN TÜRKOĞLU'NA İKİ TEMSİLCİLİK DAHA... Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Alican Türkoğlu'na ise yeni görevler verildi. Türkoğlu bundan böyle Ciner Medya bünyesindeki ShowTV Ankara Temsilciliği ve BloombergHT Ankara Temsilciliği görevlerini de yerine getirecek.