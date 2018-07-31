Habertürk'te büyük gerginlik: Mikrofonu kapatıp reklama gitti!

Habertürk TV'de yayınlanan Türkiye'nin Nabzı programında Didem Arslan Yılmaz'a konuk olan gazeteci Metin Özkan ve CHP milletvekili Zeynel Emre arasında sert bir tartışma yaşandı.

MHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Özkan, CHP'li milletvekillerinin terörist cenazelerine katıldığını söyleyerek "CHP'nin omurgası bozulmuştur" dedi.

MİKROFONLARI KAPATIP REKLAMA GİTTİ

Bu sözlere sinirlenen Zeynel Emre ile Özkan arasında çok sert bir tartışma yaşandı. Tarafları sakinleştiremeyen sunucu Yılmaz, önce iki konuğun da mikrofonunu kapattırdı, ardından da reklam arası vermek zorunda kaldı.