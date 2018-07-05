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Habertürk Gazetesi'nin veda baskısı Fatih Altaylı son yazısını yazdı

Habertürk Gazetesi'nin veda baskısı Fatih Altaylı son yazısını yazdı

Habertürk Gazetesi bugün yayınlanan son baskısıyla okurlarına veda etti. Gazete Habertürk'ü kuran Fatih Altaylı ise köşesinden veda yazısıyla okurlarına seslendi. Ekip arkadaşlarına ve patronuna teşekkür eden Altaylı digital yayında okurlarıyla olacağının da müjdesini verdi.

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Eklenme Tarihi: 05-07-2018 10:04 - Güncelleme: 05-07-2018 10:30

Yaklaşık 10 yıldır yazılı basın hayatına devam eden Gazete Habertürk, son baskısıyla okuyucularına veda etti. Gazetenin birinci sayfasında sadece “Son baskı. Habertürk Gazetesi’nden okurlarına hatıralarla dolu bir veda…” ifadesi yer aldı.

Veda yazısında ayrıca Habertürk Gazetesi Genel Yönetmen Yardımcısı Kürşad Oğuz’un şu ifadeleri yer aldı:

“Büyük bir özveriyle ve başı dik çalışan, gazetesi için aile ve ilişkilerini ihmal etmeyi göze alan, medyada eşine az rastlanır bir dayanışma ve ‘temiz kalma’ iradesi gösteren her Habertürk mensubunun emeği ve izi var bu başarıda.”

"SON BASKI" MANŞETİYLE ÇIKTI

Gazete manşetinde beyaz zemin üzerine, ‘Son baskı. Habertürk Gazetesi’nden okurlarına hatıralarla dolu bir veda’ yazısıyla çıktı.

1 Mart 2009 tarihinde yayın hayatına başlayan gazeteyle adeta özdeşleşen isim köşe yazarı ve gazetenin kurucusu Fatih Altaylı da bugün veda yazısı kaleme aldı. Yazısında gazeteyi kurarken yaşadıklarını anlatan Altaylı, "Bugün kâğıda basılı Habertürk’ün son günü. Bu gazete artık yok. Ama Habertürk ve biz var olacağız." dedi.

FATİH ALTAYLI DEVAM EDECEK

Direnmeye devam edeceğim diyen Altaylı, yazısının sonuda okurlarına internet sitesinde ve TV'de devam edeceğinini müjdesini verdi. İşte Altaylı'nın bugünkü yazısının bazı bölümleri...

...Arkamda bıraktığım 36 gazetecilik yılında pek çok veda yazısı yazdım. ...Anlayacağınız pek öyle duygusal olacak bir durumum yok. Ama yine de bir miktar duygusallık oluyor haliyle, veda yazısını Habertürk’te yazınca. Çünkü bu gazete “bendim”.

...Ama piyasa koşulları, Türkiye koşulları tüm gazeteleri vurduğu gibi bizi de etkiledi. Tüm renkler aynı hızla kirleniyordu ama birinciliği biz aldık. Bugün kâğıda basılı Habertürk’ün son günü. Bu gazete artık yok. Ama Habertürk ve biz var olacağız.

Gazeteciler ve o gazetecilerin fikirleri kolay yok olmuyor. Direniyoruz zamana. Direnmeye de devam edeceğim kendi adıma. Bu gazeteyi, daha doğrusu bu eşsiz gazeteyi yaratmamız için bize destek veren, bize inanan ve arkamızda duran Turgay Ciner’e nasıl teşekkür etsem bilemiyorum. Kelimeler yetmez.

Meslek hayatımın en keyifli deneyimiydi. Çalıştığım en harika ekiple çalıştım. Tek tek hepsine teşekkür ediyorum yol arkadaşlıkları, yoldaşlıkları ve güvenleri için. Bu gazete sizin yüzünüzden değil, size rağmen kapanıyor, siz Türkiye’nin en iyi gazetecilerisiniz. İyi ki vardınız, iyi ki var olmaya devam edeceksiniz. Tanıdığım en iyi ve en evrensel patronla bu rüyayı gerçekleştirdik.

Merak etmeyin, yarından sonra da Habertürk internet sitesinde ve Habertürk TV’de sizlerle olacağım.

Altaylı'nın yazısının tamamı için tıklayın

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