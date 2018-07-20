Haberi alan sahile akın etti görüntü almak için birbirleriyle yarıştılar!

Hong Kong merkezli Fenwick kargo şirketlerinin sahibi olan milyarder iş adamı Antony Marden'ın milyon dolarlık yatı Bodrum'da görenleri hayrete düşürdü. 30 milyon dolar değerindeki yatı görmek isteyenler, sahile ve teknelerle denize akın etti. Uzaydan gelmiş görünümü veren yat, vatandaşlar tarafından da fotoğraflanıp görüntülendi.
YAT YAT DEĞİL UZAY GEMİSİ: Milyarder işadamı Antony Marden, üst düzey teknolojiyle donatılmış 'Denizlerin Ferrarisi' olarak adlandırılan uzay gemisi biçimindeki süper lüks 'Adastra' adlı yatıyla, Bodrum açığına demir attı. Marden ve eşi, Bodrum Kalesi'nin 1 mil açığına demirleyen yattan, korumaları ve arkadaşlarıyla zodyak bota binerek ayrıldı. Antony Marden ve beraberindekiler, bölgedeki cennet koyları gezdi.
İÇERİSİNDE YOK YOK: Uzaktan iPAD ile kumanda edilebilen, saatteki hızı 60 mile kadar ulaşan, 2 yatak odası, sinema salonu, çift kokpit, kütüphane ve güneşlenme terası ile jakuzi bulunan ve 6 kişilik mürettebatın idare ettiği yat ise ilçede günün konusu oldu.
84 BİN DOLARLIK GIDA TAKVİYESİ: Marden ve eşinin, Bodrum koylarında 3 gün kaldıktan sonra tatillerini Rodos Adası'nda sürdüreceği öğrenildi. Marden, eşi ve arkadaşları, zodyak bot ile Bodrum koylarını gezerken, yata Bodrum Gıda Çarşısı'ndan 84 bin dolarlık gıda takviyesi yapıldığı öğrenildi.
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