Haber kanalı ekranlarında yanlışlıkla Wolfenstein oynadılar

Televizyon ekranlarında hele ki canlı yayın varsa aksaklık yaşanmaması için hummalı bir çalışma olur. Yine de zaman zaman ekranlarımıza yansıyan kazalar ve absürd anlar ile karşılaşabiliyoruz. Ağızdan çıkan yanlış bir söz, kafalara düşen dekorlar, sunucu ya da konukların düşmesi gibi örnek durumlar ile karşılaşabiliyoruz. Bu sefer ortaya çıkan hata ise diğerlerine göre oldukça farklı

Polonya'da TVP Info isimli haber kanalında sunucular konuşurken oldukça nostaljik bir hata meydana geldi. Sunucuların arkasında görmeye alışkın olduğumuz ve genelde konu ile ilgili videoların döndüğü ya da şehir, stüdyo teması bulunan ekranlarda oyun oynandı. Haber sırasında arkada bulunan ekranlarda yaklaşık 3 dakika boyunca Wolfenstein oynandığını görüyoruz.

Üstelik oyun olarak Wolfenstein 3D gibi bir klasik seçilmiş. Anlaşılan rejide sıkı bir oyuncu var da diyebiliriz. Tabi oyunun 3 dakika boyunca ekranda kalması ve o sırada kimsenin bu durumu farketmemesi de ilginç. programa gelen Twitterde ise oyun hakkında gelen yorumları görüyoruz. Durumun farkedilmesinden sonra ise ekrana hemen programın logosu getirilmiş.