Hababam Sınıfı'nın Kıvırcık Ömer'i bakın şimdi ne yapıyor! İnanılmaz değişim

'Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor' filmiyle tanıdığımız Talip Güran, zamanında mankenlik ve oyunculuk yaptıktan sonra Bodrum'a yerleşmeye karar verdi. Sakin bir şekilde yaşamını sürdüren Talip Güran, masa sandalye imalatı yaparak geçimini sürdürüyor.

Bodrum'da yeşil, mavi, turuncu, beyaz ve sarı renkte sandalye imal eden Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Gümüşlük mahallesi Dere köyde açtığı marangoz atölyesinde tahta sandalye imalatı yaparken tanıyanların fotoğraf isteklerini geri çevirmiyor.

Siyah beyaz yayıncılık dönemlerinde her reklamda neredeyse oynayan Güran, Kemal Sunal, Halit Akçatepe ve Tarık Akan üçlüsünün olmadığı ilk "Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor" filminde Kıvırcık Ömer karakterine hayat vererek akıllara kazınmıştı.