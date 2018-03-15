Hababam Sınıfı'nın en güzellerindendi Filiz Kutlar'ın son haline bakın

Yeşilçam nice güzel kadınlara, nice yakışıklı erkeklere yer verdi... Onlardan biri de Filiz Kutlar... Daha çok Hababam Sınıfı Tatilde filminde yer alan kızlardan biri olarak tanıdığımız ancak sayısız sinema filminde yer alan Filiz Bozkurt, şimdilerde tiyatroya devam ediyor. Hadi gelin Yeşilçam'ın güzel oyuncularından Filiz Kutlar'ın haline bakalım....