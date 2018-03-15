Hababam Sınıfı'nın en güzellerindendi Filiz Kutlar'ın son haline bakın

Yeşilçam nice güzel kadınlara, nice yakışıklı erkeklere yer verdi... Onlardan biri de Filiz Kutlar... Daha çok Hababam Sınıfı Tatilde filminde yer alan kızlardan biri olarak tanıdığımız ancak sayısız sinema filminde yer alan Filiz Bozkurt, şimdilerde tiyatroya devam ediyor. Hadi gelin Yeşilçam'ın güzel oyuncularından Filiz Kutlar'ın haline bakalım....
FİLİZ KUTLAR KİMDİR; 1 Ocak 1949 İzmir doğumlu. İzmir'de doğdu. İstanbul belediye konservatuarı tiyatro bölümünden mezun oldu. Ulvi Uraz tiyatrosunda Güner Namlı'nın yazdığı Görücüye çıkıyorum oyunuyla profesyonel oldu. Daha sonra Altan Erbulak- Metin Serezli Tiyatrosunda Yüzsüz Zühtü, Necati beyi görmek istiyorum oyunlarında oynadı. Halen İstanbul Şehir Tiyatroları kadrosunda.
1989 yılında yazar ve sinema eleştirmeni Onat Kutlar ile evlenmiştir. Özellikle tiyatro oyunculuğunu tercih eden Filiz Kutlar birçok yerli ve yabancı oyun sergilemiştir. 1999 yılında Tiyatro Dafne'yi kurmuştur.
Filiz Kutlar olarak tanıdığımız oyuncunun gerçek adı Filiz Bozkurt'tur. 1979-1980 sezonundaFrederik Garcia Lorca’nın Kanlı Düğün oyununda gelin rolünü oynayarak İstanbul Şehir Tiyatroları kadrosuna dahil oldu. Erkek Satı-Fazıl Hayati Çorbacıoğlu, Yollar Tükendi- Ülker Köksal, Hızır Doktor-Erhan Bener, Ayrangeven-Haşmet Zeybek, Monserrat - Emmanuel Robles, Mary Stuart - Dacia Maraini, 1995 İstanbul Uluslararası Tiyatro Festivalinde Şehir tiyatrolarında oynadığı Monserrat oyunuyla yer aldı.
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