Hababam Sınıfı 43 yılın ardından aynı sınıfta!

Türk Sineması'nın kült yapımlarından biri olan Hababam Sınıfı'nın yaşayan öğrencileri aradan geçen 43 yılın ardından Hababam Sınıfı Müzesi'nde buluştular. Hababam Sınıfı'nın 10 öğrencisi, müzeye girdiğinde duygu dolu anlar yaşadı.

Hababam Sınıfı 43 yılın ardından aynı sınıfta!

Türk Sinema Tarihi'nin başyapıtlarından biri olan haylaz öğrencileri 43 yıl aradan sonra tekrar bir araya geldi. Kepez Belediyesi, Türk sinemasının kült yapımlarından olan Hababam Sınıfı Müzesi'ni hayata geçirdi. 7'den 70'e herkesin izlerken kahkahaya boğulduğu ve sosyal yaşamdan dersler çıkarılacak Yeşilçam'ın unutulmaz filminin birçok unsuru bu müzede yer alıyor.

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Hababam Sınıfı 43 yılın ardından aynı sınıfta!

Kepez ilçesi Esentepe Mahallesi'ndeki Amir Ateş Semt Konağı'ndaki açılış, Hababam Sınıfı'nın hayatta olan öğrencilerini 43 yıl aradan sonra yeniden bir araya getirdi. Hababam Sınıfı'nın 10 öğrencisi, müzeye girdiğinde duygu dolu anlar yaşadı. Çoğu şu anda 65 yaşın üstünde olan sanatçılar, sınıftaki detayları tek tek inceledi, fotoğraflarının yer aldığı sıraların yanına oturdu.

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Hababam Sınıfı 43 yılın ardından aynı sınıfta!

OYUNCULAR DUYGULANDI: Oyunculardan Ümit Doğru, 1976 yılında 'Hababam Sınıfı Uyanıyor' filmiyle Yeşilçam'la tanıştığını söyledi. Güzel bir kadroda yer almanın gururunu yaşadığını belirten Doğru, filmlerinin henüz ilk günkü gibi izlenmeye devam etmesinin kendilerini çok sevindirdiğini kaydetti.

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Hababam Sınıfı 43 yılın ardından aynı sınıfta!

Dilaver Gür de 1975 yılında üniversitede mühendislik eğitimi alırken kadroya dahil olduğunu söyledi. Aradan geçen yıllara rağmen serinin ilgiyle izlendiğini anlatan Gür, 44 yıl boyunca akadaşlarıyla görüşmeye devam ettiğini belirterek, müzeyi açanlara teşekkür etti.

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