Gwilym Pugh berberinin önerisiyle sakal bıraktı ve hayatı değişti

Gallerli Gwilym Pugh 21 yaşında kendi evinde kurup ve buradan yönettiği bir sigortacıydı. Ve bir gün berberinin önerisi üzerine sakal bıraktı ve hayatı artık eskisinden çok daha farklı bir şekle girdi.

21 yaşındaki Gwilym Pugh ile tanışın. Gallerli Gwilym Pugh, kendi evinde kurup buradan yönettiği sigorta işinde son derece başarılıydı. "O dönem evden çalışıyordum ve 12 saat mesai yapıyordum. Spor yapmak için bir boş anım bile yoktu. Ama hayatımı düzene sokmam gerekiyordu" diyen Gwilym Pugh, berberinin sözünü dinlemeye karar veriyor. "Evet, doğru okudunuz! Tam da o dönemde genç adamın berberi, ona sakal bırakmasını tavsiye etmiş! Twitter

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Sonucun böyle olacağını o bile tahmin etmemiştir herhalde! Gwilym elbette sadece bununla yetinmemiş, beslenmesini ve çalışma düzenini da kökünden değiştirmiş. Gwilym, "Sağlığım için yaptığım en güzel şey 9-10 saat bilgisayar başında oturmayı bırakmak oldu" diyor. Gwilym 5 yıl içinde toplam 40 kilo verdi. Sakalını uzatıp kilo vermeye devam ederken Gwilym bir Instagram hesabı açtı. Twitter

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Şimdi Instagram'da 240 bin takipçisi var. Twitter

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