Güzellik yarışmasında fuhuş skandalı oyuncular şarkıcılar da var

Miss Venezuella güzellik yarışması, yolsuzluk ve seks skandallarının ardandan süresiz olarak askıya alındı. Skandal devlete ait petrol şirketine açılan yolsuzluk davasında bazıları güzellik tacı giymiş adayların yargılanan kamu görevlileri siyatçiler ve işadamlarıyla para karşılığı cinsel ilişkiye girdiklerinin iddia edilmesiyle patlak verdi.

Sosyal medyada yankı bulan bu iddialar üzerine Miss Venezuellla güzellik yarışması organizasyonu, iç denetim bitene kadar yarışmanın askıya alınacağını açıkladı. Yarışmaya aday hazırlayan bir güzellik eğitim merkezi de kapatıldı.

Yarışmaya aday hazırlayan bir 'güzellik eğitim merkezi' de kapatıldı. 32 milyon nüfuslu Venezüella, uluslararası güzellik yarışmalarında en başarılı ülkelerden biri. Ülke, bugüne kadar 7 kâinat, 6 da dünya güzeli çıkardı.