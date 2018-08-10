Güzellik için bunu da yaptı! Aslışah Alkoçlar insan kanından krem hazırlattı

Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, attığı her adımla adından söz ettirmeye devam ediyor. Bir süredir Altuğ Leblebici ile aşk yaşayan Aslışah Alkoçlar bu kez güzellik için yaptığı şey ile gündemde. Aslışah Alkoçlar'ın bu tercihi çok konuşulacak cinsten.