Güzellik için bunu da yaptı! Aslışah Alkoçlar insan kanından krem hazırlattı

Hülya Koçyiğit'in torunu, yaptıklarıyla yine gündem de. Güzelliği ile adından sıkça söz ettiren Aslışah Alkoçlar, bu kez insan kanından hazırlattığı krem ile gündem de.

Güzellik için bunu da yaptı! Aslışah Alkoçlar insan kanından krem hazırlattı

Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, attığı her adımla adından söz ettirmeye devam ediyor. Bir süredir Altuğ Leblebici ile aşk yaşayan Aslışah Alkoçlar bu kez güzellik için yaptığı şey ile gündemde. Aslışah Alkoçlar'ın bu tercihi çok konuşulacak cinsten.

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Güzellik için bunu da yaptı! Aslışah Alkoçlar insan kanından krem hazırlattı

İNSAN KANINDAN GÜZELLİK; 25 yaşındaki Aslışah Alkoçlar, Hailey Baldwin’in güzellik iksirini keşfetti. Sosyetik güzel, geçtiğimiz ay Londra’daki bir klinikte insanın kendi kanının kullanıldığı krem hazırlattı.

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Güzellik için bunu da yaptı! Aslışah Alkoçlar insan kanından krem hazırlattı

Cemiyet hayatının gözde ismi Aslışah Alkoçlar, Hailey Baldwin'den ilham aldı. Justin Bieber'le nişanlanarak gündem olan güzel 21 yaşındaki ünlü modelin 'güzellik iksirini' keşfeden Alkoçlar, kolları sıvadı. Sosyetik güzel, geçtiğimiz ay Baldwin'in müdavimi olduğu kozmetik laboravutarına gitti.

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Güzellik için bunu da yaptı! Aslışah Alkoçlar insan kanından krem hazırlattı

Londra'daki kliniğe giden 25 yaşındaki Aslışah Alkoçlar'ın, kolundan alınan kan, steril bir ortamda ve 37 derece sıcaklıkta 6 saat bekletildi. Bu sürede kanın ürettiği 'kendini yenileyen proteinler', özel bir şırınga ile kandan ayrıştırılıp özel kreme enjekte edildi. Kişiye özel bu krem, birçok yıldızın da gençlik iksiri...

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