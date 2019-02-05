Güzelliğiyle müsabakaları gölgede bırakıyordu Angelina Jolie’den rol çaldı

Rus curling sporcusu Anastasia Bryzgalova bir fotoğraf çekimi için kendisinin sıklıkla benzetildiği Hollywood ünlü film yıldızı Angelina Jolie’nin hayat verdiği ikonik karakter Lara Croft oldu. 26 yaşındaki Bryzgalova fotoğrafları Instagram hesabından paylaşarak takipçilerinin beğenisine sundu.
Rus curling yıldızı Anastasia Bryzgalova, Rus Olimpiyat Komitesi’nin bir projesi için Lara Croft karakterini canlandırdı.
Fotoğrafları Instagram hesabından paylaşan Bryzgalova, “Rus Olimpiyat Komitesi (ROC) tarafından düzenlenen “İmgeler” isimli çok ilginç bir projede yer aldım. Lara Croft görünümüne bürünmeyi tercih ettim. Nasıl olmuşum?” notunu düştü.
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