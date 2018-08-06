Güzelleşeyim derken gözünüzden olmayın!

"PAZARDA SATILAN ÜRÜNLERE DİKKAT"

İnternet üzerinde ve semt pazarlarında merdiven altında yasal olmayan şekilde üretilen ürünlerin zararlarına dikkat çeken Op. Dr. Ebru Toprak Ün, "Bu ürünleri çok görüyoruz. Çünkü ucuz olduğu için farklı sosyo-ekonomik düzeydeki kişilere hitap edebiliyor. Bu ürünlere ulaşımı çok kolay. İnsanlar içlerinde ne olduğunu bilmediği ürünleri ucuz olduğu için ve gerçek markaların sahte üretimleri olduğu için güvenerek alıyorlar. Sanıyorlar ki doğru markayı aldık. Bunların içinde siyanür, cıva ve kurşun gibi zararlı kimyasallar bulunuyor" diye konuştu.