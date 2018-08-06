Güzelleşeyim derken gözünüzden olmayın!

Göz makyajı, hemen her kadının olmazsa olmazıdır. Bilinçli olarak uygulanmayan makyaj birçok göz probleminin ilerisinde kalıcı göz hasarlarına, görme kayıplarına yol açabiliyor.
Bilinçsiz şekilde kullanılan makyaj ürünlerinin ve uygulamaların göz hastalıklarına zemin hazırladığını anlatan Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ebru Toprak Ün, göz hastalıklarından korunma yollarını anlattı.
"PAZARDA SATILAN ÜRÜNLERE DİKKAT"
İnternet üzerinde ve semt pazarlarında merdiven altında yasal olmayan şekilde üretilen ürünlerin zararlarına dikkat çeken Op. Dr. Ebru Toprak Ün, "Bu ürünleri çok görüyoruz. Çünkü ucuz olduğu için farklı sosyo-ekonomik düzeydeki kişilere hitap edebiliyor. Bu ürünlere ulaşımı çok kolay. İnsanlar içlerinde ne olduğunu bilmediği ürünleri ucuz olduğu için ve gerçek markaların sahte üretimleri olduğu için güvenerek alıyorlar. Sanıyorlar ki doğru markayı aldık. Bunların içinde siyanür, cıva ve kurşun gibi zararlı kimyasallar bulunuyor" diye konuştu.
"UCUZ ÜRÜNLERDEN UZAK DURUN"
İçeriğinde zararlı kimyasallar bulunan makyaj ürünlerinin birçok sağlık problemini beraberinde getirdiğini hatırlatan Op. Dr. Ün, şu uyarılarda bulundu:
"Bu makyaj ürünlerinin uzun süre kullanımı problemli çünkü kasıntı, döküntü, kızarıklık gibi alerjik reaksiyonların dışında uzun süreli kullanımlarda ciltten emilme uzun süreli risk oluşturabilir. Çünkü o kullanılan ürünün içersinden hangi kimyasal var, ne kadar kanserojen, ne kadar zararlı bilmiyoruz. O yüzden bu ürünlere dikkat etmek gerekiyor. Çok ucuz ürünleri tercih etmemek lazım. Çünkü onun içinde bir sıkıntı vardır ki ucuza mal edilmiştir. O yüzden kadınların bunlara dikkat etmelerini öneririm" dedi.
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