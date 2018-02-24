Güzel sunucu kalçasını sigortalattı

İngiliz The Mirror gazetesinde yer alan habere göre, 24 yaşındaki TyC Sports kanalı sunucusu Maria Sol Perez, poposunu 100 bin dolar bedelle sigortalattı. Perez son dönemde poposuna odaklanan bir rejim ile yaklaşık 10 kilo aldığını söylemişti. Arjantin'in en seksi hava durumu sunucusu olarak görülen Perez'in ssyal medyada milyonlarca takipçisi bulunuyor. Perez'in paylaşımları, binlerce beğeni ve yorum alıyor.

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