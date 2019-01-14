Güzel modeller kel kalmanın eşiğinde

Seneler boyu postiş kullanan ya da saçlarına ek yaptıranlarda görülen saç dökülmesi, kariyeri boyunca düz ve uzun postişler kullanan ünlümodelin de saçlarını kaybetmesine neden oldu.

Saçlarınızın daha uzun ve kalın görünmesini isteyebilirsiniz ama sonuçları sizi şoke edebilir. Kadınlar tarafından oldukça tercih edilen saç uzantıları postiş ve çıt çıt ana saçınızı sürekli çektiği için kelliğe, saç dökülmesine hatta saçkırana bile neden olabiliyor. İngiltere'de Geordie Shore adlı televizyon programının yıldızı Chloe Ferry'nin postiş kullanımının bir sonucu olarak ortaya çıkan, son derece kırılgan ve zarar görmüş saçları şaşkına çevirdi. Twitter

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Seneler boyu postiş kullanan ya da saçlarına ek yaptıranlarda görülen saç dökülmesi, kariyeri boyunca düz ve uzun postişler kullanan ünlümodelin de saçlarını kaybetmesine neden oldu. Saçlarını kaybeden ünlü model Naomi Campbell, ''saç uzantıları yüzünden saçlarımı kaybettim. Artık saçlarıma daha fazla dikkat ediyorum ancak saçımdaki kel yamalar hiçbir zaman düzelmeyecek'' diye konuşuyor.

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Katy Perry de postişlerden nasibini alan ünlülerden.

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