Güzel modeller kel kalmanın eşiğinde

Seneler boyu postiş kullanan ya da saçlarına ek yaptıranlarda görülen saç dökülmesi, kariyeri boyunca düz ve uzun postişler kullanan ünlümodelin de saçlarını kaybetmesine neden oldu.

Güzel modeller kel kalmanın eşiğinde

Saçlarınızın daha uzun ve kalın görünmesini isteyebilirsiniz ama sonuçları sizi şoke edebilir. Kadınlar tarafından oldukça tercih edilen saç uzantıları postiş ve çıt çıt ana saçınızı sürekli çektiği için kelliğe, saç dökülmesine hatta saçkırana bile neden olabiliyor. İngiltere'de Geordie Shore adlı televizyon programının yıldızı Chloe Ferry'nin postiş kullanımının bir sonucu olarak ortaya çıkan, son derece kırılgan ve zarar görmüş saçları şaşkına çevirdi.

112
Güzel modeller kel kalmanın eşiğinde

Seneler boyu postiş kullanan ya da saçlarına ek yaptıranlarda görülen saç dökülmesi, kariyeri boyunca düz ve uzun postişler kullanan ünlümodelin de saçlarını kaybetmesine neden oldu. Saçlarını kaybeden ünlü model Naomi Campbell, ''saç uzantıları yüzünden saçlarımı kaybettim. Artık saçlarıma daha fazla dikkat ediyorum ancak saçımdaki kel yamalar hiçbir zaman düzelmeyecek'' diye konuşuyor.

212
Güzel modeller kel kalmanın eşiğinde

Katy Perry de postişlerden nasibini alan ünlülerden.

312
Güzel modeller kel kalmanın eşiğinde

Cambridge düşesi Kate Middleton'un da saçlarını daha gür göstermek için bu yöntemi kullandığı iddia ediliyor. İngiliz merkezli Dr. Nestor Demosthenous, bu saç dökülmelerinin önüne geçmek için bu uzantıların çıkarılmasını ve kafa derisine iyileşme şansı verilmesi gerektiğini söylüyor. En ağır vakalarda yani kellik durumunda ise saç ekimi yapılabileceğini ifade ediyor.

412
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro