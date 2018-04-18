Güzel başlayan gece tatsız bitti... Korkutan kaza!

Alkol kontrolü ve tutanak tutulmasının ardından çift oradan ayrıldı. Araçlar da çekiciyle servise götürüldü. Almeda Abazi, “Doğrusu çok korktum, elim ayağım titredi. Ama şükürler olsun ki, kimsenin burnu bile kanamadı. Ucuz atlattık, verilmiş sadakamış varmış” diye konuştu.