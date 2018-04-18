Güzel başlayan gece tatsız bitti... Korkutan kaza!

Oyuncu Tolgahan Sayışman 2 yıl önce evlendiği Almeda Abazi ile geçtiğimiz akşam Kuruçeşme’de bir balıkçıdaydı 3 saat yemek yiyen çift çıkışta araçlarına bindi. Kaza yaptılar! Tolgahan Sayışman ile eşi Almeda Abazi, yaklaşık üç saat süren yemek sonrası, Sayışman’ın kullandığı otomobille evlerine doğru yola çıktı. Ancak gece, karıştıkları trafik kazası nedeniyle tatsız bitti.
Maddi hasar oluştu: Sayışman’ın kullandığı otomobil, seyir halindeyken taksiye çarptı. Şans eseri kazada kimse yaralanmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Alkol kontrolü ve tutanak tutulmasının ardından çift oradan ayrıldı. Araçlar da çekiciyle servise götürüldü. Almeda Abazi, “Doğrusu çok korktum, elim ayağım titredi. Ama şükürler olsun ki, kimsenin burnu bile kanamadı. Ucuz atlattık, verilmiş sadakamış varmış” diye konuştu.
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