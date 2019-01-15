Güz gülleri gibi solmuş! Hakan Taşıyan'ın hastalığı ne?

Para meselesi girince işin içine dostluklar bozuluyor. Para konusunda beni de üzdüler. Allah biliyor, ben ne söyleyeyim? Alacaklarım vardı ama ne söyleyeyim? Para için kimin gönlünü kırayım şimdi? İnsandan dost olur, yeter ki insan olsun. Sanatçıdan neden dost olmasın? Ben herkesle dostum. Düşmanım yok çok şükür." dedi.



