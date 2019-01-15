Güz gülleri gibi solmuş! Hakan Taşıyan'ın hastalığı ne?

Uzun süredir ortalarda görünmeyen 'Güz Gülleri' parçasıyla milyonların gönlünü fetheden Hakan Taşıyan, '2. Sayfa' programında çarpıcı açıklamalar yaparak, "Ekrana ara verdim. İnsanlarla mücadele kolay değil, yoruluyoruz. Ekmek kazanmak kolay değil." ifadelerini kullandı.

Güz gülleri gibi solmuş! Hakan Taşıyan'ın hastalığı ne?

'Güz Gülleri' parçasıyla milyonların gönlünü fetheden Hakan Taşıyan, '2. Sayfa' programında çarpıcı açıklamalarda bulunurken hayranları ünlü şarkıcıyı tanımakta güçlük çekti.

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Güz gülleri gibi solmuş! Hakan Taşıyan'ın hastalığı ne?

"PARA KONUSUNDA BENİ ÜZDÜLER": Ünlü şarkıcı Hakan Taşıyan,ekranlara ara verdiğini ifade ederek, "Hayat mücadelesi, koşturmaca... Ekrana ara verdim. İnsanlarla mücadele kolay değil, yoruluyoruz. Ekmek kazanmak kolay değil. Çocukluğum Müslüm Gürses ile geçti. Ben onun ruhunun güzelliğini seviyorum. Yıllarca kardeş gibi tanışmış, görüşmüş insanım. Onu çok iyi tanıyanlardan biriyim. Beni kendine yakın buluyordu.

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Güz gülleri gibi solmuş! Hakan Taşıyan'ın hastalığı ne?

Para meselesi girince işin içine dostluklar bozuluyor. Para konusunda beni de üzdüler. Allah biliyor, ben ne söyleyeyim? Alacaklarım vardı ama ne söyleyeyim? Para için kimin gönlünü kırayım şimdi? İnsandan dost olur, yeter ki insan olsun. Sanatçıdan neden dost olmasın? Ben herkesle dostum. Düşmanım yok çok şükür." dedi.

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Güz gülleri gibi solmuş! Hakan Taşıyan'ın hastalığı ne?

"DİYABET HASTASIYIM". Sözlerine şu şekilde devam eden Taşıyan, "Ben mülayim insanımdır. 1,94 cm boyum var, 100 kilonun üzerindeyim. Diyabet hastası oldum. O yüzden kilo verdim. Müzisyeniz, duygusal insanız. Bazen ister istemez olumsuz şeyler yaşıyoruz. Duygusal şeyler yaşıyoruz. Şen şakrak, kahkahalarla yaşayan biri değiliz.

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