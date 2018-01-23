Güvenlik zirvesi başladı! Erdoğan'ın masasında dikkat çeken kırmızı dosya

Cumartesi günü başlayan Afrin harekatından sonra sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında şu dakikalarda Beştepe’de güvenlik zirvesi yapılıyor.

Zirveye Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan Yardımcıları, İçişleri, Dışişleri, Milli Savunma Bakanları ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Başdanışmanlar Adnan Tanrıverdi ve Mustafa Varank katıldı.

DİKKAT ÇEKEN KIRMIZI DOSYA

Zirveyle ilgili paylaşılan fotoğrafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önündeki kırmızı dosya dikkat çekti.

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