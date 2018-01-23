Güvenlik zirvesi başladı! Erdoğan'ın masasında dikkat çeken kırmızı dosya

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Cumartesi günü başlayan Afrin harekatından sonra sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında şu dakikalarda Beştepe’de güvenlik zirvesi yapılıyor. Beştepe'de 12.10'da başlayan toplantı, basına kapalı yapılıyor.
Zirveye Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan Yardımcıları, İçişleri, Dışişleri, Milli Savunma Bakanları ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Başdanışmanlar Adnan Tanrıverdi ve Mustafa Varank katıldı.
ANA GÜNDEM MADDESİ ZEYTİN DALI HAREKATI
Toplantının ana gündem maddesi ''Zeytin Dalı Harekatı.'' Harekat kapsamında gelinen aşama ve izlenecek yol haritası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığını yaptığı toplantıda masaya yatırılacak.
DİKKAT ÇEKEN KIRMIZI DOSYA
Zirveyle ilgili paylaşılan fotoğrafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önündeki kırmızı dosya dikkat çekti.
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Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.DEVAMI »
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