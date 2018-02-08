Güvenlik Uzmanı Mete Yarar: Afrin’in TSK tarafından alınmama ihtimali yok

Kağıthane’de düzenlenen söyleşide Zeytin Dalı Harekatı’nın detaylarını anlatan Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, ’’Afrin’in TSK tarafından alınmama ihtimali yok, alınmaması diye bir alternatif de yok’’ dedi.

Kağıthane Belediyesi tarafından düzenlenen söyleşide Güvenlik Uzmanı Mete Yarar Afrin’e yönelik Zeytin Dalı harekatı ve Türkiye’ni terörle mücadelesini ele aldı.

Programda konuşan Mete Yarar, devam etmekte olan Zeytin Dalı harekatı ile ilgili detaylı bilgiler paylaştı. Söyleşiye katılan vatandaşlar, Yarar’ın anlattıklarını ilgiyle dinlerken, çeşitli sorulara da yanıt buldu.

"AFRİN'İN TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ TARAFINDAN ALINMAMASININ İHTİMALI YOK"

Devam etmekte olan Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili konuşan Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, ’’Baktığınız zaman çok çabuk geçiyormuş gibi geliyor ama arazideki Mehmetçikler ve bütün görevliler tam 19 günden beri o çetin şartlarda bu mücadeleyi sürdürüyor. Afrin bu işin sadece başlangıcı, geneli anlamazsak Afrin’i anlamamızın ihtimali yok. Afrin dediğimiz bu yerin Türk Silahlı Kuvvetler (TSK) tarafından alınmamasının ihtimali yok, alınmaması diye bir alternatif de yok. Silahlı Kuvvetler burayı alır bu geldiğimiz noktada. 15 Temmuz öncesi ve 15 Temmuz sonrası PKK’nın azdığı dönemlerde diyorum ben bütün her yerde karakollara bombalı saldırılar yaptıkları dönemlerde, o dağlık arazilerde içimizdeki teröristlerin de çıkmasıyla beraber kalan personelle bu temizlikleri yaptılar’’ dedi.

"İSTANBUL'UN 3 KATI BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR ALANDA TEMİZLİK YAPILIYOR"

Afrin’de süren mücadelenin detaylarını anlatan Yarar, ’’Harekat alanının büyüklüğü İstanbul kadar, şöyle düşünün Tuzla’dan Çerkezköy’e, Çerkezköy’den Şile’ye kadar olan bir alanda şu an operasyon sürüyor . Diyeceksiniz ki burası şehir orası açık arazi, hiç öyle değil tüneller yerin altına kadar inmiş, orada da evler var bir sürü mahalle var. Hem açık hem de dağlık bir arazi, karşınızda kendini yerin altına indirmiş olan bir örgütle savaşıyorsunuz. Tek boyutlu değil üç boyutlu bir mücadele sürüyor. Hem yerin altı hem yerin üstü hem de mahal’in içi otomatikman üçle çarpın, yani İstanbul’un üç katı büyük bir alanda temizlik yapılıyor’’ ifadelerini kullandı.

  • Güncel 08 Şubat 2018 15:37
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