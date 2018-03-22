Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, sosyal medyadan paylaştı

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, artık Hakkari bölgesinin yüzde 95 güvenli halde olduğunu vurgulayarak, "Dünya güzeli Cilo, Buzul Dağı, İkiyakalar, İkiKaralar, 3 bin 500 metredeki Göller Bölgesi, kısaca olağanüstü bir tarih, iklim, doğa ve topoğrafya alanı, artık insanımızın oralara gelebileceği güzel günleri bekliyor" dedi.

TSK'nın Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'nın yapılanmasına yönelik operasyonları devam ediyor. Bölgedeki terör unsurları hava ve kara operasyonları ile etkisiz hale getiriliyor.

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, sosyal medya hesabından Mehmetçiğin, Kuzey Irak'ın Hakurk bölgesindeki operasyonuna ilişkin çarpıcı görüntüler paylaştı.

Abdullah Ağar paylaşımında, Irak kuzeyi, Hakurk, 2500 metreler. Karlı dağların arasında, kar soğuğu sulardan geçiyorlar.Üstüne ayaz. Olsun! Elleri, ayakları, dizleri, belleri, bedenleri ıslansın. Postalları, donları hatta. Ama silahları ıslanmasın. Mermileri, bombaları da. Çünkü onlar var etmek için lazım." ifadelerini kullandı.