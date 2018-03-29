Guterres: Soğuk savaş dönemine gidiyoruz

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Genel Merkezi'nde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Guterres endişesini dile getirirken ise Soğuk Savaş dönemine benzer bir döneme gidildiğini söyledi.



İngiltere ile Rusya arasındaki ajan krizinin ardından ABD'nin de 60 Rus diplomatı sınır dışı etme kararıyla daha da gerilen Rusya ile ABD ilişkilerine yönelik değerlendirmede bulunan Guterres, ''Son derece endişeliyim. Büyük ölçüde Soğuk Savaş dönemine benzer bir duruma doğru gidiyoruz.'' diye konuştu.

Guterres, Soğuk Savaş döneminde iki süper gücün kontrol mücadelesine şahit olunduğunu ancak şimdi birden çok bağımsız aktör bulunduğuna dikkati çekti.