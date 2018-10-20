Gurung balı şaşkına çeviren bir yöntemle bakın nasıl elde ediliyor

Dünyanın en lezzetli balı olarak gösterilen Gurung Balı, 'bal avcıları' tarafından yüksek dağlardan ilkel yöntemlerle toplanıp sofralara geliyor. İşte her yıl onlarca bal avcısının canına mal olan o balın hikayesi...

Gurung balı şaşkına çeviren bir yöntemle bakın nasıl elde ediliyor

DÜNYANIN en lezzetli balı Nepal'in yüksek dağlarından olan Nakal Gurung dağının keskin yamaçlarına petek yapan arılarınca yapılıyor. Ancak o balı toplayıp sofralara getirmek hiç de kolay değil. 'Bal avcıları' yılda iki kez hayatlarını riske atarak ilkel yöntemlerle 250 ton bal topluyor. Tabii ki bu sırada arı sokmaları ya da yüksekten düşme nedeniyle her yıl ölümler yaşanıyor.

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Gurung balı şaşkına çeviren bir yöntemle bakın nasıl elde ediliyor

Nepal'de derin vadilerden ve yeşil ormanlandan hemen sonra başlayan yüksek Nakal Gurung dağının yamacına yuva yapan bal arıları, ilkbahar boyunca peteklerini değerli bal ile dolduruyor.

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Gurung balı şaşkına çeviren bir yöntemle bakın nasıl elde ediliyor

Ardından Himalaya kayalıklarındaki dünyanın en büyük kovanlarındaki balı toplamak için 'bal avcıları' olarak adlandırılan köylüler için av sezonu başlıyor.

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Gurung balı şaşkına çeviren bir yöntemle bakın nasıl elde ediliyor

Petekler dolunca insanlarla arılar arasında ölümüne bir savaş da başlıyor.

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