Gürsel Tekin ilk kez açıkladı: Adayım

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, 2019 yılında yapılacak yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olmak istediğini söyledi.

Kurultay tartışmalarının sürdüğü CHP’de, partinin önemli isimlerinden Gürsel Tekin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olmak istediğini ilk kez Habertürk’e açıkladı. Gazeteci Kübra Par’ın "Aday olması beklenen Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra Haluk Pekşen de aday olmak istediğini açıkladı. Peki ya Gürsel Tekin? Siz de olağanüstü kurultayda aday olmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna Tekin şu yanıtı verdi:

‘2019 YILINDA CHP İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLMAK İSTİYORUM’

"CHP Genel Başkanlığı çok önemli bir makamdır. Mustafa Kemal Atatürk’ün bıraktığı o koltukta oturmak herkesin hayalidir, ona hiç tereddüt yok. Gençlik kolu başkanlığından tutun tüm kademelerde görev yapmış bir siyasetçiyim. Görev yapmadığım yer sadece genel başkanlıktır. Ama tabii ki benim böyle bir talebim yok. Bir tek talebim var. 2009’da İstanbul İl Başkanlığı görevimi yürütürken, Sayın Baykal’a İstanbul’da aday olacağımı söyledim.

Sonra koşullar başka bir noktaya getirdi. 3 tane araştırma yaptım. Araştırmaların tamamında Sayın Kılıçdaroğlu çıkınca kendim gidip, “Biz ancak sizinle bir sonuç alabiliriz” diyerek teklif ettim ve Sayın Genel Başkan o zaman aday oldu. 2014 yılında yine talebim devam etti, Sayın Sarıgül aday oldu. 2019 yılında Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olmak istiyorum. Bu şehri ihanetçilerin elinden kurtarmak istiyorum."

39 İLÇESİYLE CİDDİ İLETİŞİM İÇERİSİNDEYİM

Tekin, neden aday olduğunu da şu sözlerle açıkladı: "Aslında ortalama 2 yıldır İstanbul’la ilgili çalışma yapıyorum. İstanbul’un hemen hemen 39 ilçesiyle çok ciddi bir şekilde iletişim içerisindeyim. Sadece CHP’liler ile değil, her partinin seçmeniyle çok yakın ilişkilerim var. 3 tane araştırma yaptırdım. Bağcılar, Esenyurt gibi bugünkü iktidarın belediyeleri olan, araştırma yaptığım 15 ilçede vatandaşın ne düşündüğünü sorduk. Tamam biz istiyoruz da vatandaşın ne istediği önemli. Bizim istememizle olacak bir mesele değil. Ayrıca 750 küsur muhtar var, onların ne düşündüklerini sorduk. Buralardan cesaret alarak aday olduğumu ilk kez size açıklıyorum. Tabii ki birçok aday adayı arkadaşlarımız olur, hepsine saygı duyarım."

‘İSTANBUL’A GÜVENLİK VE ÖZGÜRLÜK VAAT EDİYORUM’

Kübra Par'ın "Bugüne kadar belediye başkanlığı yapmış isimlerden sizi farklı kılabilecek ne var?" sorusuna Tekin'ın cevabı şöyle oldu:

"Bu eski yöntemlerin tamamını çöpe atalım. Şu anda ne yazık ki bizde uygulanan mevcut belediye başkanlığı sistemindeki yetkiler gariban Trump’ta yok. Hatta bir belde başkanı bile Trump’tan daha güçlü. Ama ne yazık ki bu yetkiler, milletin lehine kullanılabilecek yetkiler olmaktan çıkmış. Dünyanın hiçbir yerinde olmayan kamu harcamaları var. Şeffaf olacaksınız. 15 milyon İstanbullu, ödemiş olduğu vergileri görmek istiyor. Gürsel Tekin’in döneminde onları görecek. Herhangi bir Batılı şehirdeki belediye başkanının sayfasına bakın, o günkü bütün harcamaları, o günkü bütün imar uygulamalarını görebilirsiniz. Siz hiçbir imar uygulamasını göremiyorsunuz. Hangi şehir hangi binanın tehlikede olabileceğini de görme şansınız yok. Son günlerde yağmurlardan kaynaklı bir sürü feryatlar oldu. Kamu yöneticileri çıkıp arsızca, “Efendim şiddetli yağmur gelecek” şeklinde açıklamalar yapıyor. Şiddetli yağmur sadece İstanbul, Kocaeli, Ankara’ya mı geliyor? Bu şehirde yüzlerce dere vardı. Batılılar trilyonlarca para harcayıp dereler ve kanallar yapıyorlar. Biz, doğanın kendi mecrasında yarattığı derelerin tamamını imar çetelerine teslim ettik. Ne yazık ki toprak kalmadı. Şimdi yağmur yağdığı zaman dereler de kapalı olduğu için bütün bu yağmurlar sel olup evlerimizi basıyor. "