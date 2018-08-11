Gürpınar kırsalında yola tuzaklanmış el yapımı patlayıcı imha edildi

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Van İl Jandarma Komutanlığınca; Gürpınar ilçesi Taşlıca Mahallesi kırsalında, bölgede yaşayan duyarlı vatandaşların jandarmaya verdiği bilgiler doğrultusunda, 10 Ağustos 2018 günü icra edilen Şehit Jandarma Er Burhan Kılıç Operasyonunda; Gürpınar-Yalınca karayoluna tuzaklanmış el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edilmiş ve yerinde imha edilmiştir. Bölgemizde halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edilmektedir” denildi.

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