Gürgen Öz’den Arda Turan'a bomba gönderme : 'Sıkacaksın kafama'

Oyuncu Gürgen Öz, Arda Turan ve Berkay tartışmasını fena ti'ye aldı. Oyuncu Gürgen Öz, Arda Turan’ın hastane ziyareti sırasında Berkay’a sarf ettiği ‘Kafama sık’ sözlerini ti'ye aldı. Öz videoyu sosyal medya hesabından paylaştı

İddilara göre Berkay’ın burnunu kırdıktan sonra hızını alamayan Arda Turan özür dilemek adına belinde ruhsatsız silahıyla şarkıcının bulunduğu hastaneye gitmiş ve Berkay’ın odasına giderek; “Bu olaylara sen inanıyorsan kafama sık” şeklinde sözler sarf etmişti.

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