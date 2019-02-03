Gürgen Öz Arda Turan'dan sonra şimdi de Berkay'ı ti'ye aldı!

Futbolcu Arda Turan'ın Berkay Şahin'in burnunu kırdıktan sonra ruhsatsız silahını uzatarak "Bana inanmıyorsan kafama sık" sözlerini tiye alan oyuncu Gürgen Öz, bu sefer de Berkay'ın "Aylık kazancım bin TL" sözlerini hedef aldı.

"AYLIK KAZANCIM BİN TL": Futbolcu Arda Turan'la kavga eden ve burnu kırılan Berkay Şahin, önceki gün hakim karşısına çıktı. Arda Turan'ın hakimin 'aylık kazancınız ne kadar?' sorusuna 300 bin euro demesine tepki göstererek "Benim aylık kazancım bin TL" demişti. Sosyal medyada çok konuşulan olaya bir tepki de oyuncu Gürgen Öz'den geldi. Öz, eşiyle gittiği bir kafede garsonlara bahşiş bırakmak istediğini anlatırken Berkay'a gönderme yaptı.

"PARASI OLMADIĞI İÇİN GARSONLARA 10 TL BIRAKIYORMUŞ": Gürgen Öz, Instagram hesabından paylaştığı bahşiş videosunu "Arkadaşlar biliyorsunuz Berkay ayda 1 bin ? kazanıyormuş. Ama lüks mekanlardan çıkmıyor.... Millet şaşırdı tabi... Meğersem oralara gidince de anca 10 TL bahşiş bırakıyormuş! Ne yapıcan, elde para yok! Garsonlar hep arkasından konuşup güldüğü için mahkemede itiraf etmek zorunda kalmış... Canım Memleketim, sen içindekilerle güzelsin!" notunu yazdı.

  • Magazin 03 Şubat 2019 16:10
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