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Gürcistan'da oy verme işlemi sona erdi

Gürcistan'da oy verme işlemi sona erdi

Gürcistan'da 5. cumhurbaşkanını belirlemek için sandık başına gidildi. Saat 20.00'de sona eren seçimlerde sandık çıkış anketlerine göre bağımsız aday Salome Zurabişvili'nin yüzde 52 oy aldığı belirtildi.

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Eklenme Tarihi: 28-10-2018 20:26 - Güncelleme: 28-10-2018 20:26

GÜRCİSTAN'da düzenlenen cumhurbaşkanı seçimlerinde oy kullanma işlemi tamamlandı.

Gürcistan'da 5. cumhurbaşkanını belirlenmek için düzenlenen seçimlerde sandıklar yerel saatle 20.00'de kapandı ve sayıma geçildi.

Sandıkların kapanmasının ardından basın toplantısı düzenleyen Gürcistan Parlamentosu Başkanı İrakli Kobakhidze, sandık çıkış anketlerine göre destekledikleri bağımsız aday Salome Zurabişvili'nin yüzde 52 oy aldığını söyledi.

Kobakhidze, seçimlerin 2. tura kalıp kalmayacağını öğrenmek için resmi sonuçların beklenmesi gerektiğini belirterek, şahsi görüşünün ilk turda tamamlanacağı yönünde olduğunu dile getirdi.

Gürcistan'daki Rustavi 2 televizyon kanalında yayınlanan sandık çıkış anketlerine göre ise iktidardaki "Gürcü Hayali" partisinin desteklediği Zurabişvili ile eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin desteklediği Grigol Vaşadze'nin yüzde 40'ar oy aldığı ve 2. turun yapılacağı iddia edildi.

Gürcistan Merkez Seçim Komisyonu'nun, resmi sonuçları ilerleyen saatlerde açıklaması bekleniyor.

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