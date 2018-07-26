Gurbetçi ailenin feci sonu: 3 ölü, 1 yaralı!

Belçika'dan Isparta'ya giden gurbetçi ailenin bulunduğu araç, Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Maltepe köyünde yol kenarındaki evin duvarına çarptı. Feci kazada aynı aileden 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Gurbetçi ailenin feci sonu: 3 ölü, 1 yaralı!

Edirne'nin Keşan ilçesinde, Belçika'dan tatil için gelen gurbetçi ailenin bulunduğu otomobilin su kanalına girerek metrelerce sürüklendikten sonra bir evin bahçe duvarına çarptı. Kazada aynı aileden 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

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Gurbetçi ailenin feci sonu: 3 ölü, 1 yaralı!

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında, Keşan-Uzunköprü Karayolu üzerindeki Maltepe köyü mevkiinde meydana geldi.

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Gurbetçi ailenin feci sonu: 3 ölü, 1 yaralı!

Belçika'dan tatil için Türkiye'ye gelen ve Uzunköprü'den, Keşan yönüne giden Mithat Bilici (57) yönetimindeki 1-ARP-244 plakalı otomobil, Maltepe köyü girişinde sürücüsünün bilinmeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Önce su kanalına giren otomobil, yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra yol kenarındaki bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi.

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Gurbetçi ailenin feci sonu: 3 ölü, 1 yaralı!

Kazada, araçta sıkışan sürücü Mithat Bilici ve yanında oturan kardeşi Recep Bilici (56) olay yerinde hayatlarını kaybederken, arka koltukta oturan eşi Şafak Bilici (51) ve kardeşinin eşi Feride Bilici (54) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

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