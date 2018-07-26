Gurbetçi ailenin feci sonu: 3 ölü, 1 yaralı!

Belçika'dan tatil için Türkiye'ye gelen ve Uzunköprü'den, Keşan yönüne giden Mithat Bilici (57) yönetimindeki 1-ARP-244 plakalı otomobil, Maltepe köyü girişinde sürücüsünün bilinmeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Önce su kanalına giren otomobil, yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra yol kenarındaki bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi.