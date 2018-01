Gupse Özay'a ne oldu öyle tam 12 kilo verdi

Gupse Özay, 2014'teki 'Deliha' filmi için 15 kilo almış, 2016'daki 'Görümce'de canlandırdığı 'Yeliz' rolü uğruna 23 kilo vermeyi başarmıştı. 'Deliha 2' için yine 21 kilo şişmanlamıştı. Çekimler 13 Kasım'da bitince hemen diyete giren Gupse Özay, ''Ekmeği, tuzu, şekeri kestim, koşmaya başladım; 1 ayda 7 kilo verdim'' demişti. Ardından kalan 14 kiloyu vermek, 12 Ocak'taki galaya kadar zayıflamak için geçtiğimiz soluğu Antalya Lara'daki The Lifeco Well Being Detox Center'da almıştı.