Gupse Özay'a ne oldu öyle tam 12 kilo verdi

Gupse Özay'a ne oldu öyle tam 12 kilo verdi

Yönetmenliğini ve senaristliğini Gupse Özay’ın yaptığı ‘Deliha 2’nin oyuncuları önceki gün Maslak Uniq Bkm Mutfak’ta gazeteciler ile bir araya geldi. Filmin ilk fragmanın izlendiği basın toplantısında Gupse Özay mutfağa girip, oyuncu arkadaşlarına ve gazetecilere pilav ikram etti. Fragman gösterimi sonrası muhabirlerin karşısına geçen oyuncular, film hakkında sorulan soruları yanıtladı.

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Gupse Özay'a ne oldu öyle tam 12 kilo verdi

3 yıl aradan sonra ikinci yapılan film için konuşan Gupse Özay,” Ben filmlerim sıcak ve samimi olmayı çok seviyorum, aynı zamanda komik olmasına çok dikkat ediyorum, diğer filmlerimde olduğu gibi bu filmde de izleyenler sıcak, samimi ve komik bir film bulacaklar” şeklinde konuştu.

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Gupse Özay'a ne oldu öyle tam 12 kilo verdi

Film çekimleri sırasında canlandırdığı karakter için yirmi kilo alan Özay, konu hakkında sorulan sorulara, "Bu filmde Deliha ilk filme göre daha şişman bir kadın, o yüzden oldukça kilo aldım, ancak 12 kilo vermeme rağmen ayva göbek ve koldaki sarkılar hala duruyor. Kilo vermeye devam ediyorum 8 kilo daha vermem lazım, detoksla kilo vermeye çalışıyorum, yoğun iş temposu içinde kolay oluyor, gidiyorsun detoks merkezine, hop kiloları veriyorsun” yanıtını verdi.

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Gupse Özay'a ne oldu öyle tam 12 kilo verdi

Gupse Özay, 2014'teki 'Deliha' filmi için 15 kilo almış, 2016'daki 'Görümce'de canlandırdığı 'Yeliz' rolü uğruna 23 kilo vermeyi başarmıştı. 'Deliha 2' için yine 21 kilo şişmanlamıştı. Çekimler 13 Kasım'da bitince hemen diyete giren Gupse Özay, ''Ekmeği, tuzu, şekeri kestim, koşmaya başladım; 1 ayda 7 kilo verdim'' demişti. Ardından kalan 14 kiloyu vermek, 12 Ocak'taki galaya kadar zayıflamak için geçtiğimiz soluğu Antalya Lara'daki The Lifeco Well Being Detox Center'da almıştı.

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