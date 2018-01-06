Gupse Özay'a ne oldu öyle tam 12 kilo verdi

Yönetmenliğini ve senaristliğini Gupse Özay’ın yaptığı ‘Deliha 2’nin oyuncuları önceki gün Maslak Uniq Bkm Mutfak’ta gazeteciler ile bir araya geldi. Filmin ilk fragmanın izlendiği basın toplantısında Gupse Özay mutfağa girip, oyuncu arkadaşlarına ve gazetecilere pilav ikram etti. Fragman gösterimi sonrası muhabirlerin karşısına geçen oyuncular, film hakkında sorulan soruları yanıtladı.

3 yıl aradan sonra ikinci yapılan film için konuşan Gupse Özay,” Ben filmlerim sıcak ve samimi olmayı çok seviyorum, aynı zamanda komik olmasına çok dikkat ediyorum, diğer filmlerimde olduğu gibi bu filmde de izleyenler sıcak, samimi ve komik bir film bulacaklar” şeklinde konuştu.