Gupse Özay erimeye gitti

Gupse Özay 2014'teki 'Deliha' filmi için 15 kilo almış, 2016'daki 'Görümce'de canlandırdığı 'Yeliz' rolü uğruna 23 kilo vermeyi başarmıştı. 'Deliha 2' için yine 21 kilo şişmanlamıştı. Çekimler 13 Kasım'da bitince hemen diyete giren Gupse Özay, ''Ekmeği, tuzu, şekeri kestim, koşmaya başladım; 1 ayda 7 kilo verdim'' demişti.
Gupse Özay, kalan 14 kiloyu vermek, 12 Ocak'taki galaya kadar zayıflamak için soluğu Antalya Lara'daki The Lifeco Well Being Detox Center'da aldı. Kampta bir hafta kalacak. Otelin günlüğü 260 euro (yaklaşık 1200 lira). Merkezin çalışanları Gupse Özay'a jest yapıp masaj yatağını böyle süsledi.
Barış Arduç, sevgilisinin fazla kiloları sorulunca şöyle yanıt vermişti: Kilolu kilosuz fark etmez. Gupse her haliyle güzel, seksi ve alımlı. Beni çok etkiliyor.
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