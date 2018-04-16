Gupse Özay Barış Arduç ayrılıyor iddiası dedikodu mu gerçek mi?

Uzun bir süredir mutlu bir birliktelik süren Gupse Özay Barış Arduç çiftinin ayrıldığına dair dedikodular şu sıralar magazin gündemini meşgul ediyor. Ayrılık iddiaları sadece bir dedikodudan mı ibaret yok gerçekten çift bu sefer ayrılıyorlar mı?

Gupse Özay Barış Arduç ayrılıyor iddiası dedikodu mu gerçek mi?

Deliha filminde beraber oynayan ve 2014 yılında sette başlayan aşklarını mutlu bir şekilde sürdüren Barış Arduç ile Gupse Özay çiftinin ayrıldığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Gupse Özay ve 4 yıllık oyuncu sevgilisi Barış Arduç arasında gerçekten ciddi bir sorun mu var? Barış Arduç'un fan gruplarının sosyal medyada yaydıkları her yıl düzenli olarak ortaya çıkan 'Ayrıldılar' dedikoduları bu sefer gerçek mi oluyor?

17
Gupse Özay Barış Arduç ayrılıyor iddiası dedikodu mu gerçek mi?

Çift için en son çıkan ayrılık dedikoduları Barış Arduç'un Elçin Sangu ile birlikte oynadıkları Mutluluk Zamanı filminin setinde yakınlaştığı haberleriydi. Gupse Özay bu iddiaları Deliha 2 filminin galasında yalanlarken sevgilisini Elçin Sangu'ya çok yakıştırdığını söylemişti. Barış Arduç ile Gupse Özay çifti en son Arduç'un ağabeyi Onur Arduç ile yengesi Özge Arduç'un ilk bebekleri Aslan'ı kucaklarına aldığı hastanede görüntülenmişti.

27
Gupse Özay Barış Arduç ayrılıyor iddiası dedikodu mu gerçek mi?

Barış Arduç tam 1 aydır Türkiye'de değil. Gupse Özay'ın ise son günlerde Barış Arduç'la birlikte baktıkları köpeklerini paylaşması dikkat çekiyor. İki ünlü ismin haklarında ortaya çıkan ayrılık dedikodularına ne diyecekleri merak ediliyor.

37
Gupse Özay Barış Arduç ayrılıyor iddiası dedikodu mu gerçek mi?

''ÖZGÜR DEĞİLİM'': Elle dergisinin Nisan sayısına röportaj veren Barış Arduç şöyle konuşmuştu: ''Hayranlarımdan gördüğüm ilgiden memnunum. 'Çok bunalıyorum' gibi şımarıklıklara girmeyeceğim ama eskisi kadar özgür de değilim. Zaten hayatım spor salonu ve evden ibaret. Tek hedefim; iyi bir adam olmak ve etrafımı mutlu etmek.''

47
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro