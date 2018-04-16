Gupse Özay Barış Arduç ayrılıyor iddiası dedikodu mu gerçek mi?

Uzun bir süredir mutlu bir birliktelik süren Gupse Özay Barış Arduç çiftinin ayrıldığına dair dedikodular şu sıralar magazin gündemini meşgul ediyor. Ayrılık iddiaları sadece bir dedikodudan mı ibaret yok gerçekten çift bu sefer ayrılıyorlar mı?

Deliha filminde beraber oynayan ve 2014 yılında sette başlayan aşklarını mutlu bir şekilde sürdüren Barış Arduç ile Gupse Özay çiftinin ayrıldığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Gupse Özay ve 4 yıllık oyuncu sevgilisi Barış Arduç arasında gerçekten ciddi bir sorun mu var? Barış Arduç'un fan gruplarının sosyal medyada yaydıkları her yıl düzenli olarak ortaya çıkan 'Ayrıldılar' dedikoduları bu sefer gerçek mi oluyor? Twitter

Facebook

Google Plus

1 7

Çift için en son çıkan ayrılık dedikoduları Barış Arduç'un Elçin Sangu ile birlikte oynadıkları Mutluluk Zamanı filminin setinde yakınlaştığı haberleriydi. Gupse Özay bu iddiaları Deliha 2 filminin galasında yalanlarken sevgilisini Elçin Sangu'ya çok yakıştırdığını söylemişti. Barış Arduç ile Gupse Özay çifti en son Arduç'un ağabeyi Onur Arduç ile yengesi Özge Arduç'un ilk bebekleri Aslan'ı kucaklarına aldığı hastanede görüntülenmişti.

Twitter

Facebook

Google Plus

2 7

Barış Arduç tam 1 aydır Türkiye'de değil. Gupse Özay'ın ise son günlerde Barış Arduç'la birlikte baktıkları köpeklerini paylaşması dikkat çekiyor. İki ünlü ismin haklarında ortaya çıkan ayrılık dedikodularına ne diyecekleri merak ediliyor. Twitter

Facebook

Google Plus

3 7