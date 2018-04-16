Gupse Özay Barış Arduç ayrılıyor iddiası dedikodu mu gerçek mi?

Deliha filminde beraber oynayan ve 2014 yılında sette başlayan aşklarını mutlu bir şekilde sürdüren Barış Arduç ile Gupse Özay çiftinin ayrıldığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Gupse Özay ve 4 yıllık oyuncu sevgilisi Barış Arduç arasında gerçekten ciddi bir sorun mu var? Barış Arduç'un fan gruplarının sosyal medyada yaydıkları her yıl düzenli olarak ortaya çıkan 'Ayrıldılar' dedikoduları bu sefer gerçek mi oluyor?
Çift için en son çıkan ayrılık dedikoduları Barış Arduç'un Elçin Sangu ile birlikte oynadıkları Mutluluk Zamanı filminin setinde yakınlaştığı haberleriydi. Gupse Özay bu iddiaları Deliha 2 filminin galasında yalanlarken sevgilisini Elçin Sangu'ya çok yakıştırdığını söylemişti. Barış Arduç ile Gupse Özay çifti en son Arduç'un ağabeyi Onur Arduç ile yengesi Özge Arduç'un ilk bebekleri Aslan'ı kucaklarına aldığı hastanede görüntülenmişti.
Barış Arduç tam 1 aydır Türkiye'de değil. Gupse Özay'ın ise son günlerde Barış Arduç'la birlikte baktıkları köpeklerini paylaşması dikkat çekiyor. İki ünlü ismin haklarında ortaya çıkan ayrılık dedikodularına ne diyecekleri merak ediliyor.
''ÖZGÜR DEĞİLİM'': Elle dergisinin Nisan sayısına röportaj veren Barış Arduç şöyle konuşmuştu: ''Hayranlarımdan gördüğüm ilgiden memnunum. 'Çok bunalıyorum' gibi şımarıklıklara girmeyeceğim ama eskisi kadar özgür de değilim. Zaten hayatım spor salonu ve evden ibaret. Tek hedefim; iyi bir adam olmak ve etrafımı mutlu etmek.''
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