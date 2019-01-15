Güpegündüz iğrenç olay! Kamyonun arkasına geçip cinsel organını açınca...

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Tepe Mahallesi'nde önceki gün 'pes' dedirten bir olay meydana geldi. Sokakta motosikletiyle giden bir kişi, aniden yol ortasında durarak motosikletinden indi ve park halindeki bir aracın arkasına geçerek herkesin gözü önünde tuvalet ihtiyacını gidermeye başladı.
Bu sırada çevredeki esnaflar, ellerinde demir borularla dükkanlarından çıkarak hemen adamın yanına geldi ve tartışmaya başladılar. Fakat görüntülerdeki kişi esnafların uyarısına tepki gösterince, sinirlenen bir esnaf sopa ile omzuna vurdu.
Görüntülerde, kimliği belirsiz kişi motosikleti ile sokaktan geçerken bir anda duruyor ve park halindeki bir aracın arkasına geçiyor. Ayrıca görüntülerdeki kişinin tuvalet ihtiyacını giderdiği görülüyor.
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