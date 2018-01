Gününüz kötü mü geçiyor? Bir de onlara bakın

Gününüzün kötü mü geçiyor, her aksilik sizi mi buluyor? Bütün bu kötü şeylerin sadece sizin başınıza geldiğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz? Sosyal medya başına kötü şeyler gelip paylaşanlarla dolup taşıyor. Dünya mükemmel bir yer değil kötü insanlar, aksilikler, şanssızlıklar, mutsuzluklar her an kapımızda. Sağlığınıza bir şeyler olmamışsa kırılan kapıları, parçalanan pantolonları minik renkler olarak düşünün ve küçük aksiliklerle baş etmeyi öğrenin hatta eğlenin tıpkı onlar gibi.. Twitter

