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Günün olayı! maketi gerçek sandı 1.5 saat bekledi...

Günün olayı! maketi gerçek sandı 1.5 saat bekledi...

Çanakkale'ye tatile giden Burhan Çakmak, dönüş yolunda ehliyetini unuttuğunu farketti. Yol üzerindeki polis aracı maketini gerçek sanıp aracını kenara çekerek 1.5 saat ekibin gitmesini bekledi! Gerçeği sonradan anladı...

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Eklenme Tarihi: 06-03-2018 16:37 - Güncelleme: 06-03-2018 16:37

KOCAELİ'nden Çanakkale'ye tatil için giden Burhan Çakmak (30), dönüş yolunda ehliyetini unuttuğunu fark etti. Otoban üzerindeki polis maketini gerçek sanan Çakmak, 1.5 saat boyunca 'aracın gitmesini' bekledi. Durumu sonradan fark eden Çakmak, çektiği video ile internette tıklanma rekorları kırdı.

Olay geçtiğimiz günlerde Çanakkale- Bursa kara yolunda meydana geldi. Tatil için Çanakkale'ye gelen Burhan Çakmak (30), Kocaeli'nin Gebze ilçesine dönmek için aracıyla yola çıktı. Ancak ehliyetini evde unuttuğu için tedirgin olan Çakmak, yolda gördüğü polis aracı maketini gerçek zannedince, arabasını sağa çekerek 1.5 saat beklemeye başladı. Aracın hareket etmediğini görüp beklemekten de sıkılan Çakmak, polis otosunun yanına gitti. Polis aracının maket olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemeyen Burhan Çakmak, bu videoyu çekerek sosyal medya hesabından paylaştı.

İNTERNETTE TIKLANMA REKORLARI KIRDI: Kısa sürece binlerce tıklanma alan video internette günün konusu oldu. Daha evvel kamyonetinin aküleri 1 ayda 8 kere çalındığından kamyonetin kasasında yatarak hırsızları bekleyen Çakmak, çektiği videolarla fenomen olma yolunda ilerliyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Farabi 06 Mart 2018 17:15 Canakkale de otoban yok Guddusi gardas.Olsa olsa duble yol vardir.Duble yol baska,otoyol baska seyler.Arasindaki farki biliyorsan tabelalarina bir bakin.

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