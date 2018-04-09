Günün haber özetleri - 9 Nisan 2018 haberleri

TÜRKİYE ve dünyadan günün haberlerini video haber olarak derledik. Bugün yani 9 Nisan 2018 tarihinde nerede ne oldu? Günün haber özetlerini sunuyoruz;

BM'den flaş Doğu Guta atağı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK), Suriye'de rejimin kuşatması altındaki Doğu Guta'nın Duma ilçesindeki kimyasal silah saldırısı üzerine bugün acil toplanacağı duyuruldu.

Saddam'ın sağ kolu El-Duri hortladı! 2015 yılında öldürdüğü duyurulan, İran'lı komutanların cesedinin başında poz verdiği Saddam Hüseyin'in sağ kolu İbrahim el-Duri'nin hayatta olduğu ortaya çıktı.

Ağrı'da PKK'ya ağır darbe: O da öldürüldü Ağrı'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda örgütün sözde bölge sorumlusu Osman Özel öldürüldü.

Bakan Albayrak: Türkiye resmi bir savaşta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin Afrin'de sadece üç beş çapulcuya karşı savaşta olmadığını söyledi. Bakan Albayrak, Türkiye'nin fiili olmasa da resmi bir savaşta olduğunu ifade etti.

Rusya'dan yeni Türkiye ve İran hamlesi Rusya, Türkiye ve İran ile arasındaki petrol ticaretinde dolar yerine ülkelerin ulusal para birimleri ile ticaret yapmak istiyor.

Suriye'de askeri havaalanına füze saldırısı Suriye'de askeri havalanı vuruldu. Suriye resmi haber ajansı SANA, ülkenin merkezindeki Tayfur askeri havaalanına füze saldırısı gerçekleştirildiğini duyurdu.